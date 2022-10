Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Uno dei Paesi al mondo dove si vive più a lungo, secondo le statistiche, è proprio la nostra bella Italia. Questo dato scaturisce da un insieme di fattori riguardanti l’ambiente e il clima mite, lo stile di vita, i vari progetti di prevenzione sostenuti dalla nostra sanità e, soprattutto, l’alimentazione.

Mangiare bene è infatti al primo posto tra le strategie per vivere bene e più a lungo.

La nostra dieta mediterranea, riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dall’Unesco, è infatti rinomata in tutto il mondo come sinonimo di salute e benessere nutrizionale per corpo e mente.

Una sana alimentazione, però, da sola non può bastare per invecchiare serenamente e in salute, ma bisogna impegnarsi a mantenere uno stile di vita attivo che comprenda della sana e ricreativa attività fisica.

Come sostenuto dal dottor Filippo Ongaro e dal suo metodo, queste infatti sono le principali linee guida da seguire per mantenersi in forma e in salute a lungo, migliorando significativamente la propria qualità della vita.

Scopriamo allora tutti i consigli di uno dei professionisti più accreditati in questo ambito.

Cosa fare per mantenersi in salute e invecchiare felici

Prendersi cura del proprio fisico e di tutti gli aspetti che lo riguardano è l’unico elisir di lunga vita a cui fare affidamento. Cercare di mantenersi giovani e attivi nel tempo, sia con il corpo sia con la mente, è un compito a cui non è dato sottrarsi se si vuole raggiungere l’obiettivo di invecchiare felici e in salute. Come farlo? Vediamolo insieme.

Alla base del percorso da seguire c’è la buona abitudine alla prevenzione. Eseguire periodicamente gli esami di routine è fondamentale per avere una diagnosi precoce di un’eventuale malattia e intervenire tempestivamente con le giuste cure. Ma, in primis, bisogna conoscere i dettami per mantenere uno stile di vita sano e metterli in pratica per evitare lo sviluppo di alcune patologie.

Come primo passo chiariamo che non servono grandi sacrifici o drastiche rinunce e, in particolar modo, non bisogna avere fretta per iniziare questo percorso. Anzi, comportamenti simili sono decisamente da evitare poiché, a lungo andare, possono arrecare danni funzionali non indifferenti al fisico, a volte irreparabili.

Inoltre, cambiare stile di vita e intraprendere nuove abitudini, in molti casi diametralmente opposte a quelle precedenti, è un processo graduale e necessita del suo tempo per affermarsi.

Consigli per migliorare la sfera psico-fisica

Ai primi posti tra i consigli per mantenere una buona salute che vedono in accordo tutti i maggiori esperti del settore, c’è quello di bere tanta acqua. In media, un adulto dovrebbe bere almeno 2-3 litri di acqua al giorno per garantire all’organismo una corretta idratazione, offrirgli energia, depurarlo e tenere sotto controllo la fame.

Segue il suggerimento di iniziare la giornata con una colazione sana e leggera, da non trascurare mai. I nutrizionisti non si riferiscono a cappuccino e cornetto del bar, ma a frutta, uova, latte, spremuta di arance fresche o tè: tutti alimenti in grado di fornire il corretto apporto di energia.

Mangiare bene nei pasti principali, a orari regolari, e non cenare oltre le ore 20 per favorire la digestione, è altrettanto importante. La nostra dieta mediterranea, per esempio, è un modello perfetto da seguire per una corretta alimentazione.

È essenziale evitare di mangiare troppa carne rossa, da sostituire eventualmente con carni bianche, pesce, legumi e latticini a basso contenuto di grassi. Da non sottovalutare anche l’importanza di limitare i carboidrati semplici. In questo gruppo alimentare la frutta fa eccezione, poiché fonte di vitamine e sostanze nutritive fondamentali.

Da limitare, invece, i cibi preconfezionati ricchi di sale, zucchero e grassi, e imparare a leggere attentamente le etichette quando si è costretti a farlo per motivi che vanno oltre la possibilità di scelta.

Grazie agli esami di routine consigliati da tutti i medici curanti, si può verificare l’eventuale necessità di ricorrere a integratori alimentari quando viene rilevata una qualche carenza. Ovviamente, questa decisione va presa dietro il parere del proprio medico, poiché anche l’eccesso di alcuni nutrienti può essere dannoso per la salute.

Mantenere il peso forma non è un compito da imputare esclusivamente a un regime alimentare corretto. Infatti è necessario praticare attività fisica in modo continuativo e costante per ottenere ulteriori benefici per la nostra salute psico-fisica.

Pensare positivo, scegliere amici o partner in grado di trasmettere positività e arricchire il nostro bagaglio emozionale è indispensabile per mantenere una buona salute anche a livello emotivo. Porsi obiettivi realistici e focalizzarsi sul presente per non subire l’ansia dell’ignoto correlata al futuro, è altresì importante.

Trasformare le cattive abitudini in uno stile di vita sano comprende anche evitare tutti quei comportamenti che ci espongono costantemente a rischio. Smettere di bere alcolici e di fumare, per esempio, eliminare l’uso di sostanze stupefacenti e indossare casco e cintura di sicurezza quando ci si sposta con un mezzo.

Infine, gestire lo stress con la pratica yoga o con la meditazione per almeno dieci minuti al giorno è un valido aiuto nel recuperare le energie necessarie ad affrontare le insidie della vita quotidiana.