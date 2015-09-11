Ciambella rustica
di Redazione
11/09/2015
Oggi voglio proporvi una ciambella rustica da servire come aperitivo o anche per cena, per esempio insieme ai salumi. La particolarità di questa ciambella è che si misura coi vasetti dello yogurt. Ingredienti:
- 1 vasetto di yogurt bianco
- 1 vasetto di parmigiano
- 3 vasetti di farina
- sale
- 1 bustina di lievito per torte salate
- 3 uova
- ½ vasetto di olio
- 50 gr di groviera
- 100 gr di prosciutto cotto
- burro qb
- pangrattato qb
