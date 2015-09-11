1 vasetto di yogurt bianco

1 vasetto di parmigiano

3 vasetti di farina

sale

1 bustina di lievito per torte salate

3 uova

½ vasetto di olio

50 gr di groviera

100 gr di prosciutto cotto

burro qb

pangrattato qb

Oggi voglio proporvi una ciambella rustica da servire come aperitivo o anche per cena, per esempio insieme ai salumi. La particolarità di questa ciambella è che si misura coi vasetti dello yogurt.Mescolate insieme lo yogurt, il parmigiano, la farina, il lievito e le uova. Aggiungete all’impasto anche il sale e l’olio e amalgamate ancora. Tagliate a pezzetti il prosciutto e incorporatelo al resto. Grattugiate il groviera a fori grossi e unitelo al composto. Lasciate riposare coperto da un canovaccio per circa 40 minuti. Imburrate una forma da ciambella e spolverizzatela con il pangrattato. Versate l’impasto e mettetelo in forno a 180° per 30-40 minuti. Servite la ciambella e vedrete che bontà!