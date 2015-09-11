Home Spettacoli Julia Roberts senza trucco su Instagram: "La perfezione è il male di una nazione"

Julia Roberts senza trucco su Instagram: "La perfezione è il male di una nazione"

di Redazione 11/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Julia Roberts, una delle attrici più brave e famose al mondo, ha pubblicato un foto su Instagram che la ritrae senza trucco. L'attrice vuole dire "no" alla perfezione, vero male della società Il gesto di Julia ha lasciato di stucco molte persone. L'attrice 47enne vuole semplicemente contestare il pallino della società contemporanea per la perfezione. "La perfezione è il male di una nazione", ha scritto la Roberts su Instagram, menzionando i versi di "Pretty Hurts", una ballata di Beyoncé. Per Julia bisogna scrutare l'animo umano senza essere banali. "Ci riempiamo la faccia di make-up, ci iniettiamo botox e soffriamo la fame per raggiungere la forma ideale. Proviamo a sistemare qualcosa, ma non si può sistemare ciò che non si può vedere. E' l'anima che ha bisogno di un'operazione. Dobbiamo opporre resistenza. Come puoi aspettarti che qualcuno ti ami se non ti ami tu stesso? Devi essere felice con te stesso. Non importa come appari fuori. E' quello che sei dentro che conta", ha scritto Julia sul popolare social fotografico. Siamo dalla parte della Roberts. Questa società tende indubbiamente a dare più peso all'apparire che all'essere. Ciò è sbagliato. Siate felici a prescindere dal vostro aspetto. La bellezza interiore non sfuma mai!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp