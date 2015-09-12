"Amici 15", Fabrizio Moro docente canto: Francesco Sarcina va via
di Redazione
12/09/2015
La prossima edizione di "Amici", noto talent condotto da Maria De Filippi, sarà caratterizzata da tante novità. Si vocifera, ad esempio, che Fabrizio Moro prenderà il posto dell'ex Vibrazioni Francesco SarcinaNon solo Natalia Titova, dunque, tra le novità ad "Amici". Il cantautore romano, quindi, diventerà prof e soppianterà Sarcina che, secondo voci di corridoio, avrebbe chiesto un cachet triplo rispetto a quello incassato nelle passate edizioni. Troppo anche per Mediaset. Fabrizio Moro ha già ricoperto il ruolo di giudice esterno nella passata edizione di "Amici", precisamente nel 'duello' tra Briga e Luca Tudisca. Fabrizio si schierò a favore di Briga e lo mandò in finale, dove incontrò i The Kolors. Bella soddisfazione, quindi, per l'autore di "Pensa" ed altri grandi successi, che da semplice ragazzo di periferia è diventato un cantautore di successo ed ora docente di canto ad "Amici". Fabrizio, sebbene abbia più volte criticato, più o meno velatamente, i talent ha deciso di mettersi alla prova e vedere come se la cava in veste di insegnante di canto. La produzione di "Amici" è in cerca però di un quinto docente. Chi affiancherà Fabrizio Moro, Carlo di Francesco, Rudy Zerbi e Grazia Di Michele?
Articolo Precedente
Sharon Stone premia Hawa Abdi a Milano: ginecologa somala ottiene Pilosio Building Peace Award
Articolo Successivo
Ciambella rustica
Redazione
Articoli Correlati
Dedicare una canzone, alcuni consigli
20/02/2022
Consigli per diventare modelle nel 2020
10/02/2020