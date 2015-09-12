Home Spettacoli "Amici 15", Fabrizio Moro docente canto: Francesco Sarcina va via

"Amici 15", Fabrizio Moro docente canto: Francesco Sarcina va via

di Redazione 12/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La prossima edizione di "Amici", noto talent condotto da Maria De Filippi, sarà caratterizzata da tante novità. Si vocifera, ad esempio, che Fabrizio Moro prenderà il posto dell'ex Vibrazioni Francesco Sarcina Non solo Natalia Titova, dunque, tra le novità ad "Amici". Il cantautore romano, quindi, diventerà prof e soppianterà Sarcina che, secondo voci di corridoio, avrebbe chiesto un cachet triplo rispetto a quello incassato nelle passate edizioni. Troppo anche per Mediaset. Fabrizio Moro ha già ricoperto il ruolo di giudice esterno nella passata edizione di "Amici", precisamente nel 'duello' tra Briga e Luca Tudisca. Fabrizio si schierò a favore di Briga e lo mandò in finale, dove incontrò i The Kolors. Bella soddisfazione, quindi, per l'autore di "Pensa" ed altri grandi successi, che da semplice ragazzo di periferia è diventato un cantautore di successo ed ora docente di canto ad "Amici". Fabrizio, sebbene abbia più volte criticato, più o meno velatamente, i talent ha deciso di mettersi alla prova e vedere come se la cava in veste di insegnante di canto. La produzione di "Amici" è in cerca però di un quinto docente. Chi affiancherà Fabrizio Moro, Carlo di Francesco, Rudy Zerbi e Grazia Di Michele?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp