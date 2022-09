Cinque luoghi da non perdere in Portogallo

State organizzando un viaggio in Portogallo e volete sapere quali sono i luoghi da visitare assolutamente?

Leggete questo articolo per scoprirli tutti!

Lisbona

Lisbona, la città della saudade per eccellenza, è il simbolo principale del Portogallo e soddisfa chiunque grazie ai numerosi monumenti, ai suggestivi punti panoramici e alla vicinanza al mare, anzi, all’oceano.

A Lisbona avrete davvero l’imbarazzo della scelta per decidere cosa vedere e dove andare, ma vi diamo qualche dritta.

Immancabile durante una visita nella capitale è il Castello di San Giorgio, costruito in cima alla collina e attualmente circondato da pavoni che girano liberamente all’esterno. Potete raggiungerlo prendendo il famoso tram 28 oppure camminando per circa 15 minuti in salita (attenzione, se è estate scegliete un orario intelligente perché la strada è tutta al sole). Qui avrete una vista meravigliosa su Lisbona e non dovrete fare la fila che caratterizza invece l’Elevador de Santa Justa.

Se avete in programma un weekend nella capitale, vi consigliamo di fare una cernita di cosa vedere a Lisbona prima di partire per arrivare organizzati.

Guimarães

Se vi trovate nel Nord del Portogallo, vi consigliamo fortemente di andare oltre alle principali città che lo costellano, dandovi la possibilità di conoscere qualcosa in più rispetto alle sole Coimbra, Braga e Porto.

Guimarães è una tappa obbligatoria quando si esplora il nord portoghese, in quanto troverete una cittadina di sicuro più piccola rispetto alle più conosciute, ma altrettanto – se non più – attraente.

Qui non potete perdervi il Castelo, dove vi accoglierà la statua di Afonso Enrique, di fondamentale importanza nella storia del Portogallo.

In generale, fare un giro del paese per scoprirne le piccole vie, entrare nei negozi e gustarvi un pasto tipico è la cosa migliore che potete fare a Guimarães.

Per quanto riguarda il tempo di permanenza, vi consigliamo di fermarvi almeno una notte e due giorni pieni per poter visitare le attrazioni principali e soprattutto godervi il paese sia alla luce del sole sia con l’atmosfera serale.

Évora

Spostandoci nella regione dell’Alentejo, almeno una giornata è opportuno dedicarla alla visita di Évora, una cittadina graziosa e caratteristica che esprime al meglio l’anima del Portogallo in ogni suo angolo.

Conosciuta per essere stata la residenza dei re portoghesi nel passato, oggi Évora offre ai turisti siti interessanti da visitare per scoprire sempre di più su questa magica nazione.

Dopo aver attraversato Praça do Giraldo è d’obbligo un giro di tutta la cittadina, costellata da negozietti in cui troverete numerosi souvenir, ma anche oggetti più autentici. Per il resto, un salto al Tempio Romano e all’Università è consigliato per farvi un’idea del passato e del presente di Évora.

Una delle tappe principali quando si arriva a Evora è di sicuro la Cappella delle Ossa, un luogo estremamente affascinante e suggestivo. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una chiesa le cui mura sono completamente decorate da ossa e teschi umani. Da cosa deriva questa scelta? Nel lontano ‘600 era una vera e propria usanza per tenere sempre a mente la caducità della vita.

Sintra

Sintra è letteralmente ad un tiro di schioppo da Lisbona e difficilmente tornerete in Portogallo apposta per visitarla, quindi aggiungete una giornata al vostro soggiorno per questa gita fuori porta.

Dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, Sintra offre diverse attrazioni che vi impegneranno almeno un giorno, ma se volete vivere pienamente il paese restate una notte a dormire.

Il Palácio da Pena e il Palácio Nacional de Sintra sono le attrazioni maggiormente conosciute e visitate, ma se avete voglia di immergervi nella natura e fuggire dal caldo cocente saranno il Castello dei Mori e la Quinta da Regaleira le opzioni migliori.

Cabo da Roca

Sempre nei dintorni di Lisbona, uno dei luoghi da non perdere è il Cabo da Roca, conosciuto come il punto più occidentale del continente europeo (isole escluse).

Se ne avete la possibilità, andateci in un giorno di cielo limpido all’ora del tramonto che vi stregherà con i suoi colori. In caso di pioggia potreste essere comunque fortunati e avvistare un arcobaleno stupendo.