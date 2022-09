Parrucche e Topper Donna: tutto quello che c’è da sapere

Vuoi acquistare una parrucca o un topper e non sai da dove partire? In questo articolo troverai tutte le informazioni utili per effettuare il tuo acquisto!

Perché indossare una parrucca o un topper?

L’argomento parrucche, per quanto siano utilizzate di frequente al giorno d’oggi, non è ancora totalmente sdoganato, così come non sono trattati con la giusta delicatezza i motivi per cui si arriva a tale scelta.

Scegliere una parrucca per una donna può essere un passo difficile da compiere nel corso della vita, se dettato da un’esigenza che ha a che fare con la sfera psicologica della persona, una malattia cronica come l’alopecia progressiva o motivi simili.

Tra le situazioni più comuni che riguardano la salute, le parrucche e topper donna vengono acquistate per i seguenti motivi.

Prima di tutto l’alopecia, che al contrario di quanto si pensi non colpisce solamente gli uomini, anzi. Si tratta di una condizione che riguarda anche molte donne, sia giovani che adulte, e che porta spesso con sé un disagio sociale e relazionale non da poco. Per questo, molto spesso la donna acquista la parrucca in gran segreto per sentirsi meglio in mezzo agli altri e con sé stessa.

Si può trattare di una perdita di capelli temporanea o permanente, e può essere causata da una cura particolarmente aggressiva contro un tumore o da uno squilibrio ormonale. Ad ogni modo, non bisogna vergognarsi ad andare in un negozio di parrucche, basta affidarsi ad un personale esperto e gentile che sappia aiutarci a scegliere il prodotto giusto per noi.

Nonostante ciò, esistono anche altre motivazioni che possono portare una donna ad acquistare una parrucca o un topper da indossare saltuariamente o su base quotidiana. In questi casi, spesso si tratta di una scelta spensierata che non si basa su problematiche di salute o di disagio.

Ad esempio, alcuni casi in cui le donne acquistano parrucche sono dettati da motivazioni prettamente estetiche, senza secondi fini come nascondere un’area calva o una capigliatura sottile. O, ancora, spesso si acquistano parrucche per fare spettacoli di teatro, per provare un nuovo taglio o colore di capelli prima di cambiare i nostri dal parrucchiere o per un’esibizione artistica.

Come scegliere una parrucca?

In generale, per scegliere la parrucca più adatta a noi la regola principale è recarsi in un negozio fisico, scartando gli acquisti online, soprattutto se è la prima volta che compriamo una parrucca.

Come immaginerete, il secondo fattore che influisce maggiormente sull’acquisto della parrucca migliore per noi è il consiglio di personale esperto del settore per non sbagliare prodotto. Tuttavia, non basta avere esperienza, ma bisogna anche garantire al cliente un acquisto piacevole e senza alcun giudizio, quindi è necessario che il venditore mostri prima di tutto umanità ed empatia verso chi acquista.

Infine, anche se non meno importante, bisogna scegliere se acquistare una parrucca realizzata con capelli finti o veri. In questo passaggio sarà fondamentale tenere presente le nostre esigenze personali, in quanto si tratta di due tipologie di parrucche che offrono vantaggi diversi tra loro.

Parrucca di capelli naturali o sintetici?

Per aiutarvi a capire quale tipo di parrucca possa fare per voi, vi riassumiamo i pro e i contro di entrambi i modelli.

Per quanto riguarda le parrucche di capelli naturali, di sicuro hanno una durata maggiore rispetto a quelle sintetiche. Inoltre, resistono al calore di phon o piastre e reggono bene tutte le acconciature. Se il capello lo permette, possono anche essere tinte nel caso lo desideriate.

Di contro, le parrucche di capelli naturali necessitano di maggiore manutenzione, dato che devono essere lavate con prodotti specifici, e hanno un costo più alto.

Le parrucche sintetiche sono più economiche e facili da gestire, infatti possono essere lavate e tornano alla loro acconciatura originale anche se le lasciate ad asciugare all’aria. Purtroppo, non potete sbizzarrirvi con le acconciature e strumenti come piastre e phon sono vietati, così come le tinte e le permanenti.