Classifica 100 Migliori Atenei Europei: Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna Presenti

Nella top hundred dei migliori atenei europei spuntano anche due strutture italiane: la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore Sant'Anna

"Le università che figurano nella top 200 europea hanno dimostrato prestazioni eccellenti e, pertanto, si confermano le migliori a livello europeo in questa nuova lista della top 100".

La classifica dei migliori 100 atenei europei è stilata ogni anno dalla The Times Higher Education. Lae la, ambedue ubicate a Pisa, hanno conquistato rispettivamente il 50esimo e il 90esimo posto. Se, invece, ci spostiamo ad analizzare la classifica dei migliori 200 atenei europei possiamo constatare che ci sono ben 17 università italiane, tra cui l'Università di Bologna, l'Università di Pavia, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l'Università 'Tor Vergata' di Roma. La classifica stilata dalla The Times Higher Education è forse la più attendibile perché viene stilata prendendo in considerazione fattori importanti, come la pubblicazione, da parte dell'ateneo, di almeno 200 studi l'anno su importanti magazine internazionali, oppure il numero di docenti rispetto ai discenti e la reputazione sui media. Gli esperti di Times Higher Education hanno spiegato:Ora bisogna concentrarci sulle prime posizioni dell'autorevole classifica. Quali sono le migliori università europee? Quelle britanniche. Le prime tre posizioni, infatti, sono occupate dadi Londra. Al quinto posto c'è l'ETH di Zurigo. Dopo la Gran Bretagna, la nazione più presente in classifica è la Germania, con 36 università: 11 sono piazzate nella top 50. Tra le nazioni più piccole che, però, vantano molti atenei in classifica ci sono Danimarca e Irlanda. La Russia, invece, ha solo 5 università nella top 200; la Spagna ne ha una (l'Università di Barcellona). Questa sì che è una notizia che dà orgoglio all'Italia, o meglio all'istruzione italiana: non è da tutti avere due atenei nella top 100 della classifica delle migliori università europee. Sapevamo già, comunque, che la Normale di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna sono delle eccellenze dell'istruzione italiana e mondiale. Ricordiamo, infatti, che la Normale di Pisa si piazzò, due anni fa, aldel World university ranking 2014, ovvero la classifica delle 100 migliori università al mondo. Un vero trionfo per l'istruzione universitaria italiana.