Home Home E' Nata Isabel: Terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi

E' Nata Isabel: Terzogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi

di Redazione 10/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Francesco Totti e Ilary Totti sono diventati genitori per la terza volta. Alle 19.15 la moglie del capitano della Roma ha dato alla luce Isabel in una clinica ai Parioli, a Roma Dagospia ha quindi sbagliato sul nome della terzogenita di casa Totti. Francesco e Ilary non hanno scelto Tiffany, come previsto dal più informato sito di gossip, ma Isabel. Mamma e figlia godono di ottima salute e il papà è al settimo cielo. Non possiamo che fare tanti auguri a Francesco e Ilary che, alla fine, hanno dato una sorellina a Christian e Chanel. Il capitano della Roma e l'ex 'letterina' di Passaparola si sono conosciuti nel lontano 2004: lei era poco conosciuta; lui, invece, era già osannato dai tifosi giallorossi. Quella formata dalla Blasi e da Totti è certamente una delle coppie più affiatate e solide del mondo dello spettacolo e dello sport. I due, nonostante fama e denaro, si amano follemente come il primo giorno che si sono conosciuti. Sembra una favola la storia del Capitano e della conduttrice de "Le Iene": entrambi nati e cresciuti nella periferia romana, tra mille difficoltà. Non ci sono, in Italia e nel mondo, coppie così solide. Non si sa molto di Isabel, visto che l'annuncio della sua nascita è contenuto in un laconico messaggio postato su Facebook. La piccola pesa quasi 3,3 kg ed è nata presso la clinica Mater Dei di Roma. Ilary era entrata in clinica stamane, verso le 9. Francesco, dopo gli allenamenti a Trigoria, l'ha raggiunta verso le 14 per confortarla. E' sempre ardente la fiamma dell'amore tra Totti e la Blasi, che si sono giurati amore eterno il 19 giugno 2005: le nozze vennero trasmesse i diretta tv e il ricavato dei diritti tv venne donato ad associazioni che perseguono fini caritatevoli. La coppia festeggerà il suo 11esimo anniversario di nozze, a giugno, con una figlia in più. Era immaginabile che sarebbe arrivato un terzo pargolo in casa Totti, in quanto il calciatore non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa. A quanto pare, Ilary sta assecondando le sue voglie. Del resto, se non fanno tanti figli personaggi così ricchi e famosi chi li dovrebbe fare? Auguri di nuovo a Francesco e Ilary, diventati da poche ore genitori tris.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp