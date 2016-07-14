Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Clochard rende 50 euro donati da bimbo

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Un clochard ha restituito i 50 euro che gli aveva donato Valentino, un bimbo di 9 anni. E' successo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il ragazzino pensava di rallegrare il senzatetto con le paghette della nonna.

Clochard alla ricerca dei genitori di Valentino

Il clochard modenese ha dapprima preso i 50 euro e poi si è messo alla ricerca dei genitori del bambino, titolari di un negozio a Castelfranco Emilia. Alla fine li ha trovati e gli ha restituito i soldi:
"Questi soldi non mi appartengono, è giusto che ve li restituisca".
Vasile, il senzatetto protagonista di questa storia, chiede l'elemosina da 2 anni a pochi metri dal negozio dei genitori del bimbo. La madre del piccolo Valentino non nasconde che, quando ha appreso che il figlio aveva consegnato 50 euro al clochard, si è irritata non poco:
"Gli ho fatto passare l'aspirapolvere per tutti il negozio, spiegandogli quanta fatica io e suo padre facciamo per guadagnare quella cifra e che con 50 euro la sua famiglia mangia per due giorni. Poi ci ho riflettuto e ho capito che era un gesto straordinario".

Una storia di grande prodigalità

Valentino non voleva far arrabbiare i suoi genitori, ma aveva donato quei 50 euro (la somma delle paghette ricevute fino ad allora dalla nonna) a Vasile perché riteneva che lui ne avesse un grande bisogno. Effettivamente, al clochard occorreva una somma del genere ma è stato indotto a restituirla, forse, per la minore età del benefattore. Vasile non se l'è sentita di accettare denaro da un bimbo, che per giunta aveva rinunciato alle sue paghette. Un episodio curioso quello avvenuto a Castelfranco Emilia, che ha visto protagoniste due persone diverse, di età differenti e appartenenti a classi diverse ma accomunati da una forte prodigalità e un profondo rispetto del prossimo. Vasile, secondo molti negozianti, chiede l'elemosina sotto i portici da un paio d'anni ma finora non ha mai dato fastidio a nessuno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bates Motel 5: La Stagione Più Psycho Ed Il Ritorno Introspettivo Di Norma

Articolo Successivo

Milano: ergastolo per Claudio Giardiello

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025