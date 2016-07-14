Clochard rende 50 euro donati da bimbo
di Redazione
14/07/2016
Un clochard ha restituito i 50 euro che gli aveva donato Valentino, un bimbo di 9 anni. E' successo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il ragazzino pensava di rallegrare il senzatetto con le paghette della nonna.
Clochard alla ricerca dei genitori di ValentinoIl clochard modenese ha dapprima preso i 50 euro e poi si è messo alla ricerca dei genitori del bambino, titolari di un negozio a Castelfranco Emilia. Alla fine li ha trovati e gli ha restituito i soldi:
"Questi soldi non mi appartengono, è giusto che ve li restituisca".Vasile, il senzatetto protagonista di questa storia, chiede l'elemosina da 2 anni a pochi metri dal negozio dei genitori del bimbo. La madre del piccolo Valentino non nasconde che, quando ha appreso che il figlio aveva consegnato 50 euro al clochard, si è irritata non poco:
"Gli ho fatto passare l'aspirapolvere per tutti il negozio, spiegandogli quanta fatica io e suo padre facciamo per guadagnare quella cifra e che con 50 euro la sua famiglia mangia per due giorni. Poi ci ho riflettuto e ho capito che era un gesto straordinario".
Una storia di grande prodigalitàValentino non voleva far arrabbiare i suoi genitori, ma aveva donato quei 50 euro (la somma delle paghette ricevute fino ad allora dalla nonna) a Vasile perché riteneva che lui ne avesse un grande bisogno. Effettivamente, al clochard occorreva una somma del genere ma è stato indotto a restituirla, forse, per la minore età del benefattore. Vasile non se l'è sentita di accettare denaro da un bimbo, che per giunta aveva rinunciato alle sue paghette. Un episodio curioso quello avvenuto a Castelfranco Emilia, che ha visto protagoniste due persone diverse, di età differenti e appartenenti a classi diverse ma accomunati da una forte prodigalità e un profondo rispetto del prossimo. Vasile, secondo molti negozianti, chiede l'elemosina sotto i portici da un paio d'anni ma finora non ha mai dato fastidio a nessuno.
