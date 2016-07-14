Home Home Bates Motel 5: La Stagione Più Psycho Ed Il Ritorno Introspettivo Di Norma

Bates Motel 5: La Stagione Più Psycho Ed Il Ritorno Introspettivo Di Norma

di Redazione 14/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

BATES MOTEL 5 ED IL FANTASMA DELLA MADRE Norman Bates tornerà e, stavolta, ancor più schizofrenico, disturbato e "Psycho" che mai. L'ossessione sessuale per la madre, vivida e costante, che il ragazzo ha riversato nei femminicidi perpetrati fin dalla terza stagione, si annulla nel momento della sua morte. Un finale atipico per una serie che ha ancora molto da raccontare, chiosando con la quinta, ultima stagione per gli attuali produttori. Un colpo di scena che ha toccato ampiamente il pubblico, portando però il rapporto incestuoso tra Norman e Norma su un nuovo livello. La mancanza fisica della madre e la sua assenza romperanno gli argini della follia di Norman e la mente psicolabile non avrà più freni inibitori. Norman non si nasconderà più dietro le apparenze e non avrà appoggi; solo con le proprie dicotomie, i propri fantasmi e privo del motore che ha innescato ed acceso il tutto, come sfocerà la sua frustrazione? In modo inaudito, secondo gli stessi sviluppatori, che prevedono una stagione davvero folle e densa di significato. Norma tornerà, non fisicamente, ma in quanto parte integrante del disagio psichico del figlio; si manifesterà nei suoi deliri, nei suoi tormenti; tornerà come visione in grado di accendere nel figlio la paura del sesso, il suo rifiuto e la sua avversione per il genere femminile. Un'ultima incredibile stagione, per Bates Motel, attende i fans, increduli ed ancora tristi per l'assenza di Norma che, tuttavia, più che mai, si renderà protagonista del rapporto malato che tanto ha influito sulla mente instabile del protagonista, il nostro Norman, in grado di regalare al pubblico, nell'ultima stagione, un nuovo livello di pazzia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp