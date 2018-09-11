Come allenarsi in modo perfetto in palestra
di Redazione
11/09/2018
Iscriversi in palestra è una scelta importante per la propria salute, ma affrontare i giorni di allenamento non è cosa molto facile. Ci sono infatti delle regole da seguire per far sì che costanza e perseveranza ci accompagnino passo dopo passo. Per ottenere il miglior programma per aumentare la massa muscolare o anche quello per il dimagrimento, bisogna rivolgersi ad un esperto, quale il trainer della palestra che dovrà affiancarci e mostrarci ogni volta eventualmente come si fa l’esercizio. Per stabilire un mirato programma di allenamento personalizzato e selettivo, bisogna prefissarsi in primis degli scopi da raggiungere, oltre a fare ogni giorno sempre un piccolo passo in avanti. È bene far presente al trainer se abbiamo dei difetti fisici e soprattutto dirgli apertamente quale risultato vogliamo raggiungere.
Allenarsi in modo perfetto: quali le regole base per la palestraDire apertamente al trainer cosa intendiamo fare è importante affinché si possa seguire la giusta strada e raggiungere il fine ultimo che ci siamo prefissati. La regola d’oro di un’iscrizione in palestra è comunque di passare quanto più possibile sotto esercizi di pesi. La sala più il cardio fitness e i pesi riescono a consentire a chi si allena di aumentare la massa muscolare e ottenere l'addominale scolpito. Accanto a ciò poi bisogna imparare come si respira e quali sono le posture ideali per poter fare correttamente gli esercizi
Come ottenere la scheda per allenarsi in modo perfettoAffinché si possa ottenere una scheda soggettiva e personale bisogna in primis dire al trainer il livello di esperienza che abbiamo, e poi se eventualmente abbiamo qualche difetto o problema fisico. A seconda della nostra situazione l’allenatore stilerà una scheda con gli esercizi adatti e soprattutto che saranno differenti di persona in persona. Oggi come oggi le nuove tendenze del momento hanno portato al boom degli esercizi a corpo libero: OK, hanno efficacia ma non hanno il medesimo effetto che rende l’uso di macchine, e il circuito di cardio fitness che è quello più importante secondo il parere di molti personal trainer. Questi ultimi non a caso sostengono che coloro che non hanno il massimo senso di equilibrio e controllo sono i più indicati per esercizi sulle macchine perché quelli a corpo libero richiedono molta fermezza.
Non strafare all’inizio dell’allenamento in palestraInfine un buon consiglio da seguire è quello di fare piccoli passi e non pretendere troppo sin da subito. Un corpo non abituato all’attività fisica ha bisogno di riscaldarsi e abituarsi (non a caso i primi giorni si attua il cosiddetto risveglio muscolare). Oltretutto non è vero che i risultati si ottengono andando ogni giorno in palestra: almeno all’inizio sarebbe meglio andare a giorni alterni, almeno 3 giorni a settimana e gli altri giorni consentire il rilassamento dei muscoli. Per questo i primi tempi è possibile dedicarsi ad una serie di esercizi a circuito, fatto di piccole pause che possa risvegliare il metabolismo e che sia intervallata da cardio e pesi. Dopo questa prima fase è possibile iniziare il vero e proprio allenamento per cui ci siamo iscritti in palestra.
