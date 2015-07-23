Come aumentare i like su Facebook e comprare fans?

Ilè un ottimo modo per ottenere grande visibilità e fidelizzazione dei clienti, ma come ogni forma di, ha i suoi costi, costi che nella maggior parte dei casi vengono abbattuti con le prime vendite ma comunque costi che vanno sostenuti inizialmente.Mi chiamo Carlo e lavorando con tante piccole e medie imprese, mi trovo spesso a dover far fronte al problema del budget limitato dei miei clienti. Questo post riporta un esempio di come – con un po’ di fantasia e non affidandosi a Facebook adv ma ad agenzie esterne– si possano aumentare i "" di una pagina Facebook senza spendere una fortuna ed affidandosi comunque ad esperti del settore. Cercando tra le pratiche in ufficio, ho trovato questa case history che mi è sembrata subito molto carina ed utile per due ragioni: in primo luogo perché non riguarda una grande azienda con milioni di euro di budget, ma una piccola attività come quella di molti nostri clienti che ha budget di poche centinaia di euro da investire nel marketing e nell', in secondo luogo perché l’idea è molto semplice, e questo ci fa capire come a volte una cosa che riteniamo banale possa funzionare alla grande in una campagna di marketing, basta cercare gli strumenti giusti. Ecco la storia di come un piccolissimo business locale ha aumentato i suoi fan su Facebook da 600 a oltre 11.000 in poco più di 2 mesi con una strategia di pubblicità low cost spendendo 500 euro ed avendo un tecnico qualificato e certificato che ha seguito la pagina per tutto il periodo, si tratta di un azienda che vende caldaie online. Come ha fatto questo cliente con 500 euro a raggiungere 11.000 like in due mesi? Che risultati ha avuto. Per prima cosa bisogna dire che su Facebook sono importanti i contenuti, grazie a agenzie qualificate è possibilevuol dire poter raggiungere tramite una campagna di marketing Facebook efficace, con i contenuti che si condividono, tutte le persone iscritte al proprio canale, che a loro volta potranno interagire sullarendendola dinamica, attiva e popolare e quindi aiutarvi ad incrementare il giro dei vostri affari. Si capisce subito che la prima fase sarebbe stata quella dell'aumento like. Esistono in rete molte agenzie tra cui Facebook con il Facebook adv che offrono questo servizio ed altre, meno conosciute ma più economiche che hanno sviluppato i propri sistemi. Tra le piu valide si ricordano: marketing-seo.it venditafan.it fansgfacebook.org magicviral.com Noi possiamo vantare una lunga esperienza nella gestione di. Siamo aggiornati su tutti gli sviluppi e le tendenze della comunicazione deiè oggi un requisito essenziale per qualsiasi attività d'impresa quindi sappiamo bene che è necessario dopo la realizzazione di unagestirla. Ecco che qui interviene un piano editoriale che riesce a far decollare, dopo che la pagina ha acquistato i primi 3000/4000 like, la pagina e portarla ai numeri di cui sopra. Cosa ne pensi? Commenta questo post!