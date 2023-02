E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

Con la venuta del digitale sono nate tantissime nuove professioni che sfruttano il canale internet. Per ogni nuovo sistema che nasce, devono nascere anche nuovi esperti che questo sistema lo sappiano gestire, analizzare, sviluppare e far crescere.

Una di queste nuove posizioni è l’e-commerce specialist

Cosa fa di preciso un e-commerce specialist?

L’e-commerce specialist è letteralmente uno specialista del commercio elettronico; è un professionista che si occupa di studiare, progettare realizzare e implementare strategie e soluzioni innovative di vendita online di prodotti e servizi per conto dei propri clienti, spesso aziende che operano nel settore della fornitura ad altri business o della vendita diretta al pubblico.

Come si diventa e-commerce specialist

Gli e-commerce specialist assumono questo ruolo dopo aver eseguito percorsi diversi:

lavorando direttamente sugli e-commerce, in fase di sviluppo prima e di gestione poi per apprenderne le dinamiche e le criticità e, soprattutto, per imparare a risolverle

partendo da una formazione di base in ambito marketing che sia di natura accademica o formata da competenze acquisite direttamente sul campo lavorando come dipendente nel dipartimento marketing di un’azienda che si occupa di e-commerce o come consulente in Partita IVA per un e-commerce

In entrambi i casi è importante avere anni di esperienza sul campo nella gestione di un e-commerce e al contempo mantenersi aggiornati in materia di nuove strategie di marketing e tecniche di acquisizione e gestione del cliente per il commercio online

Quali sono gli aspetti fiscali di un e-commerce

Hai la possibilità di avere un tuo e-commerce solo se sei titolare di Partita IVA come società o come ditta individuale. Non è infatti possibile svolgere l’attività di commercio elettronico in modo occasionale perché il solo fatto che il sito è online e raggiungibile dagli utenti h24 fa sì che si tratti di un’attività continuativa.

La Partita IVA è obbligatoria per tutte le attività professionali o continuative.

Aprendo la tua attività come ditta individuale dovrai iscriverti alla camera di commercio e all’INPS per versare i contributi alla gestione commercianti. A seconda del regime fiscale che sceglierai, ordinario o forfettario, potrai pagare più o meno tasse e scaricare le spese in modo diverso.

Questi aspetti sono importanti da conoscere per un e-commerce specialist perchè a volte il suo lavoro è anche quello di consulente per l’azienda cliente, per guidare l’imprenditore nella scelta più vantaggiosa che gli permetta di ridurre i costi ed aumentare i profitti.

Proprio per aiutare i nuovi imprenditori digitali nella gestione fiscale del loro e-commerce sono nati diversi servizi online come Fiscozen che offre assistenza fiscale ai suoi iscritti con un commercialista dedicato che risponde a tutte le domande e svolge tutti gli adempimenti, e un software chiaro e intuitivo per la gestione delle fatture e degli altri aspetti fiscali.

Quanto guadagna un e-commerce specialist

Un e-commerce specialist di buon livello che opera sul mercato europeo e italiano può arrivare ad incassare ogni anno tra gli 80.000€ e i 100.000€.

È una prospettiva di business decisamente interessante per chi ama il digital, la gestione di sistemi complessi e un’ottima possibilità di guadagno ma per essere svolta al meglio è necessaria tanta pratica e tanto studio dei fenomeni di mercato.

Meglio cominciare subito