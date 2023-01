Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Giorno dopo giorno, il mondo del lavoro cambia, manifesta esigenze differenti e, pertanto, richiede a chi vi gravita attorno di sviluppare nuovi modi per poter fidelizzare i clienti ed essere più efficienti in termini di organico e svolgimento di mansioni di vario genere. Si tratta di una conseguenza della digitalizzazione coinvolge le aziende sia in input che in output.

Da una parte, infatti, le company necessitano di interagire coi propri clienti attraverso il web e i social in un’ottica marketing, dall’altra hanno bisogno di nuove figure professionali, interne ed esterne ad esse, in grado di sviluppare idee innovative utili a migliorare i processi aziendali e, di conseguenza, l’efficienza della company. Ecco come moltissimi lavoratori si trovano delocalizzati rispetto alla posizione fisica dell’impresa, svolgendo i loro compiti in smart working, rendendo necessario per le aziende sfruttare piattaforme come Zoom per la comunicazione.

I webinar su Zoom vengono utilizzati da tantissimi professionisti, molti dei quali condividono informazioni importanti attraverso le slide in powerpoint. Naturalmente per organizzare un webinar di livello è fondamentale curare questo aspetto e su siti come https://www.mauriziolacava.com/it/, molto apprezzato per i suoi contenuti informativi, è possibile trarre spunti interessanti al riguardo. In questa guida andremo a scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui Webinar Zoom e su come organizzarli alla perfezione.

Creare un Webinar su Zoom, ecco come fare

In questa guida ci addentreremo nei dettagli della creazione e dell’organizzazione di un Webinar su Zoom. Scopriremo che si tratta di un’operazione più semplice del previsto, data la predisposizione della piattaforma alla perpetrazione di questa tipologia di incontri in rete. Zoom dà la possibilità di condividere file, video o foto attraverso lo schermo e, a parte questo, vede nella sua interfaccia un mezzo utilissimo per le aziende e la comunicazione a distanza in generale.

La primissima cosa da fare quando si intende creare un Webinar su Zoom, anche se, in linea generale, questo discorso si applica anche alle altre piattaforme affini che, soprattutto in tempi di pandemia, hanno avuto modo di svilupparsi, sia in termini di funzioni che di notorietà in maniera molto considerevole, è creare un account o effettuare il login qualora questa fase sia già stata superata.

A questo punto, non bisognerà fare altro che scaricare l’applicazione dedicata, verificando la versione più utile per le proprie esigenze e per le specifiche del dispositivo da cui la adopererete. Come già precedentemente accennato, Zoom nasce per organizzare meeting online con una buona risoluzione in termini audio e video. Su Zoom possono partecipare fino a mille utenti in contemporanea, potendo anche registrare gli eventi e interagendo in maniera attiva nelle varie fasi dell’incontro a distanza.

Organizzare una call Zoom, i principali strumenti della piattaforma

Dopo essere entrati nella piattaforma, bisognerà scegliere tra i vari piani che essa offre, in modo tale da poter offrire ai vostri collaboratori gli strumenti ideali per i vari incontri. La versione Basic, in primis, è gratuita e si rivela ideale per meeting da 100 persone al massimo, con una durata del collegamento di non oltre 40 minuti, utilizzabile anche senza un account.

Zoom Pro prevede la sottoscrizione di un piano mensile con le medesime funzioni della versione Basic, ma con un evento che può durare 24 ore al massimo. Zoom Business permette di far partecipare 300 utenti, venendo utilizzato molto dalle aziende, grazie all’inclusione automatica dei dipendenti.

La versione Enterprise vede mille utenti al massimo entrare in call ed uno spazio illimitato per le varie interazioni, tra foto, video e documenti di vario genere. In ogni versione, Zoom si rivela intuitivo ai massimi livelli, grazie ad un’esperienza d’uso molto semplice da assimilare dove, l’unica cosa da fare è avviare la conversazione selezionando la voce “New Meeting”.