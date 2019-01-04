Come comprare l’erba legale online
di Redazione
04/01/2019
In Italia l'erba, ovvero la cannabis o marijuana, è diventata legale e, quindi, si può acquistare e possedere senza incorrere in sanzioni amministrative o penali. Come peraltro precisato e specificato sul sito tematico erba-libera.it, la cannabis vendibile in commercio è quella cosiddetta light, ovvero tale da contenere un livello di THC, il principio attivo, non superiore a quelli che sono i limiti di legge da rispettare. L'erba legale online si può acquistare collegandosi a siti web che, nella vendita di cannabis a norma di legge, sono in tutto e per tutto degli e-shop che, in particolare, propongono alla clientela le migliori infiorescenze femminili di cannabis sativa. Ordinando la marijuana light online il pacco poi arriverà in tempi brevi a casa con la garanzia di aver acquistato un prodotto a norma di legge in quanto con il THC sempre minore dei limiti che sono attualmente imposti dalla legislazione italiana. In altre parole, la cannabis light sul web si può comprare come qualsiasi altro prodotto o servizio sottoscritto online pagando ad esempio con Paypal o con la carta di credito. Di conseguenza, anche per l'erba legale è bene affidarsi sul web sempre a siti di e-commerce noti ed autorevoli preferendo, per il pagamento, la formula in contrassegno con indicazione di recapito del pacco in forma anonima. E questo perché, tecnicamente, la cosiddetta erba che non sballa non può essere venduta a scopo ricreativo, quindi per essere fumata, anche a causa di una normativa italiana che, al momento, risulta essere alquanto ambigua. E questo perché sono del tutto legali ormai in Italia le colture controllate di canapa sativa che rispettano pienamente la legislazione sulla coltivazione agro-industriale attualmente in vigore, ma a livello normativo per il prodotto non c’è la destinazione d’uso. Da evitare è invece l'acquisto di cannabis sativa attraverso siti diversi dagli e-shop, ad esempio su portali di aste o di e-commerce tra privati in quanto altrimenti si rischia di comprare un prodotto che non solo non è certificato, ma che potrebbe violare in tutto e per tutto la legge con possibili implicazioni anche di natura penale. Inoltre, i migliori e-commerce che sono specializzati nella cannabis legale propongono per la vendita online non solo le migliori infiorescenze femminili di marijuana sativa, ma anche tanti altri prodotti che spaziano dai biscotti alla pasta, agli energy drink e fino ad arrivare ai cosmetici. Ed il tutto sempre a base di canapa.
