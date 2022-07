Come decorare la tua casa, tutti i modi per colorarla e abbellirla

Avete cambiato i mobili di casa ma non siete ancora soddisfatti del risultato? Oppure non volete affrontare una spesa così grossa e state cercando un modo per dare un’altra vita alla vostra abitazione e personalizzarla? In questo articolo troverete alcuni suggerimenti pratici per abbellire la casa senza spendere tanto, perfetti per tutte le tasche.

Stabilire un budget

Come per ogni spesa da affrontare, comprese quelle riguardanti la casa e la sua ristrutturazione o abbellimento, bisogna capire quale sia il nostro budget limite da non oltrepassare facendo due conti e stabilendo una cifra precisa.

Se avete un budget basso, non abbiate paura perché in questo caso potete sbizzarrirvi con il fai da te e anche riciclando vecchi oggetti, dando loro una seconda vita e spendendo meno del previsto. Un altro aspetto da considerare quando si stabilisce il budget è fare una lista delle zone che hanno la priorità, quindi a cui destineremo più energie e risorse economiche, che possono essere le zone più vissute della casa come il soggiorno o la camera da letto, oppure quelle che ci piacciono di meno.

Per abbellire e decorare la propria casa, il trucco è essere creativi e ideare nuove composizioni che siano originali e uniche, in modo che rispecchino la nostra personalità e ci soddisfi il risultato estetico. Qui di seguito scopriamo insieme qualche idea per decorare la vostra casa in modo originale.

Decorare le pareti

Uno dei primi elementi da prendere in considerazione quando si inizia ad abbellire la casa sono sicuramente le pareti, che caratterizzano tutte le stanze e risultano subito visibili appena si entra. Per renderle di nostro gusto, possiamo cambiare colore decidendo di ritinteggiare o scegliendo una carta da parati con una fantasia che ci piaccia, in modo da dare completamente un’altra atmosfera alla casa.

Dopo aver lavorato sulla base delle pareti, si penserà quindi al loro abbellimento, scegliendo qualche quadro di un artista che ci colpisce o creando una o più composizioni con le foto della nostra famiglia o dei viaggi che abbiamo fatto. Soprattutto in cucina, appendere dei piatti particolari alle pareti impreziosisce l’ambiente e lo rende più accogliente, così come nei corridoi sono ben accetti gli specchi che ampliano lo spazio e conferiscono più luce in generale.

Abbellire con fiori e piante

Come non parlare di piante e fiori quando si entra nella fase di abbellimento della casa? Aggiungere degli elementi verdi e colorati alla vostra abitazione renderà di certo gli ambienti più vivi e restituirà una sensazione di cura e attenzione agli ospiti, quindi via libera ad una composizione fiori finti che è perfetta se non avete il pollice verde oppure non volete avere una spesa periodica per comprare nuovi fiori ogni tot di tempo. Scegliete i vostri fiori preferiti e abbinateli tra di loro considerando i colori già presenti nella stanza in cui troveranno posto, in modo da non creare troppa confusione cromatica.

Crea il tuo piccolo giardino interno, così da vivacizzare la tua casa e sopperire alla mancanza di un giardino o di un balcone che ti sarebbe piaciuto avere.

Scegliere mobili e accessori originali

Quando si parla di decorare la casa, bisogna fare un recap anche dei mobili che abbiamo già scelto e soprattutto degli accessori con cui abbiamo riempito le stanze. Concentrandoci su questi ultimi potremo limitare le nostre spese e rendere comunque la nostra casa unica.

Ad esempio, avete mai pensato a creare qualcosa di originale, trasformando un normalissimo vaso marrone in un oggetto unico solo con della pittura? O ancora, perché non decorare a modo nostro un barattolo ed utilizzarlo come portapenne? Questi sono solo alcuni modi originali per rendere la casa unica, ma fate correre la fantasia senza paura!