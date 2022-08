I migliori posti da visitare durante una vacanza in barca a vela in Italia

Vacanze in barca a vela in Italia

Se state pianificando una vacanza in barca vela lungo la bellissima costa italiana, allora vi aspetta una bella sorpresa!

L’Italia è un paese ricco di storia, colori, cibo, mare ed isole fantastiche.

Dall’arcipelago toscano più settentrionale ai pittoreschi paesaggi siciliani e alle isole vulcaniche, ci sono tantissimi luoghi da esplorare in barca a vela.

Una vacanza in barca a vela oppure in catamarano lungo le splendide coste italiane, sarà un’avventura indimenticabile sia che viaggiate con la famiglia, oppure con gli amici.

Ma quali sono i posti più belli da visitare in barca a vela in Italia?

In barca a vela nell’Arcipelago Toscano

La leggenda narra che le pittoresche sette isole che compongono l’Arcipelago Toscano erano gemme della collana della dea romana Venere.

Si dice che siano cadute nel Mar Tirreno formando la catena di isole a largo della costa occidentale italiana.

Nella maggior parte di queste isole è possibile la navigazione e l’attracco, ma controllate le norme del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano prima di pianificare l’itinerario e le soste.

Tra le principali isole dell’Arcipelago Toscano segnaliamo:

Isola d’Elba

l’isola d’Elba è famosa per essere stata la casa dell’esilio di Napoleone nel 1814. E’ l’isola più grande delle sette isole dell’Arcipelago Toscano.

Ha ancoraggi e porti sicuri sparsi lungo la sua costa frastagliata ed è coronata dal Monte Capanne di 1000 metri di altezza.

Le palme crescono ovunque, così come gli eucalipti, i cedri, i pini e gli oleandri.

Anche i vigneti prosperano, insieme agli uliveti e agli agrumeti.

Se avete voglia di gustare del pesce fresco, potete fermarvi a Porto Azzurro e cenare in uno dei ristoranti in centro, non ve ne pentirete!

Capraia

Capraia è un’isola facile da navigare, lunga solo 8 chilometri e larga 2, e un paradiso per i subacquei e gli escursionisti.

Fate una passeggiata di mezz’ora da Porto Vecchio, l’unico centro abitato dell’isola, fino a Cala della Zurletta, una delle sue numerose calette appartate; oppure sedetevi e godetevi un pasto a base di pesce in uno dei piccoli ristoranti che costeggiano il suo porto.

Sardegna

La Sardegna è un gioiello per i velisti che visitano l’isola. Situata a 180 chilometri dalla terraferma, i suoi 1897 chilometri di costa colorata hanno così tanto da offrire che vorreste che la vostra vacanza non terminasse mai.

Da Olbia potete spostarvi a nord verso l’incantevole arcipelago della Maddalena, ammirando la bellezza delle acque azzurre della Costa Smeralda lungo il percorso.

Passeggiate lungo il molo di Porto Cervo di notte, se volete ammirare il lusso dei superyacht e osservare la gente che passa.

Una volta arrivati nella riserva di La Maddalena, assicuratevi di esplorare l’isola e di nuotare intorno a Caprappa, Stefano e Maddalena, ma assicuratevi di avere il permesso delle autorità prima di avventurarvi lungo le coste di questi luoghi.

Isole Eolie

Se siete alla ricerca di una vacanza che vi faccia battere il cuore, non cercate altro che le Isole Eolie.

Questa catena di isole nel Mar Mediterraneo è composta da isole vulcaniche come Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.

Il nome Eolie deriva da Eolo, il dio greco del vento.

Organizzate una vacanze in barca a vela alle Eolie, immergetevi nelle acque blu scintillanti e godetevi il paesaggio; non c’è niente di meglio di un giro in barca per esplorare queste fantastiche isole, scoprire gli angoli più belli e le calette dove fare il bagno.

Nei ristoranti dell’isola di Lipari si possono gustare deliziosi cibi locali come gli arancini (polpette di riso), il formaggio di capra, il vino Malvasia e i cannoli.

Se avete voglia di relax, fermativi sull’isola di Vulcano ed immergetevi nei fanghi termali.