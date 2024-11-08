Come rendere il lavoro più smart: soluzioni pratiche per le proprie esigenze societarie

Quando si è in presenza di una grossa società, che ha bisogno di semplificare il lavoro quanto più possibile, soprattutto nel suo rapporto con i dipendenti, le soluzioni devono necessariamente essere tante, soprattutto in materia di possibili strumenti da adottare. Gli ultimi anni hanno dimostrato, anche per motivi puramente politici, oltre che di salute e di economia, che possono esistere delle soluzioni ibride, rispetto al semplice lavoro in ufficio, soprattutto all'interno di quelle realtà più grosse in cui non è sempre semplice riuscire a concentrare una grandissima quantità di persone all'interno di uno stesso spazio; si va, per questo motivo, sempre più incontro alle proposte di lavoro smart, con soluzioni pratiche per le proprie esigenze lavorative che permettono di venire incontro alle esigenze di un dipendente e di velocizzare l'intera macchina produttiva. Quali possono essere, però, alcuni possibili indirizzi da seguire in tal senso?

Smart working

Ormai non ha bisogno più di troppe presentazioni, soprattutto dopo l'insegnamento ottenuto negli ultimi anni: lo smart working è un fenomeno potenzialmente inarrestabile, che ha dimostrato quanto grandi siano le potenzialità di una tipologia di lavoro è partita in sordina e che si è sviluppata rapidamente in tutto il mondo, soprattutto nei difficili anni del lockdown e del Coronavirus. Ad oggi, soprattutto nelle realtà italiane, lo smart working viene presentato come una soluzione ibrida con il lavoro in ufficio, spesso con uno o due giorni a settimana in cui si può lavorare in casa con poche aziende che puntano totalmente sullo smart working per alcuni dipendenti, ritenendo non del tutto risolutiva questa possibile funzione; ovviamente, bisognerà andare incontro ad un miglioramento delle infrastrutture, anche per evitare fenomeni di digital divide, al fine di rendere lo smart working non una sterile alternativa, ma una componente fondamentale del processo di gestione dei dipendenti in una macchina aziendale. In questo modo, sarà possibile non soltanto migliorare il rapporto con i dipendenti, specie nel contesto di quei lavori che permettono lo smart working, ma anche di abbattere i costi per il lavoro che, considerando gli spostamenti e la gestione del personale in azienda, sono statisticamente più elevati rispetto al lavoro in smart working.

Piattaforme per il lavoro a distanza

A proposito di smart working, un modo ideale per riuscire a gestire i processi in ambito più smart è sicuramente l'utilizzo di piattaforme per il lavoro a distanza. Si può estendere questo elemento parlando, più in generale, di piattaforme che garantiscono la semplificazione del lavoro in più campi, tra cui non c'è soltanto il meeting, ma anche altre aree di interesse, tra cui la comunicazione tra i vari elementi del personale, il tutorial per alcune attività, la funzione di formazione, il canale diretto di contatto e tanto altro ancora. Al giorno d'oggi, data anche l'implementazione di tantissimi sistemi di intelligenza artificiale, per la creazione di contenuti o per la più semplice gestione di piattaforme e risorse, tutto ciò risulterà essere sicuramente più semplice da creare, anche non conoscendo specificamente la macchina che si utilizza. Tutto, infatti, dipende dalla specificità e dall'attuabilità del comando per il quale si vuole ottenere una risposta e questo, soprattutto in contesti lavorativi che hanno a che fare con il digitale o con la gestione comunicativa, risulta essere sicuramente un fattore.

Delocalizzazione degli uffici

Un ultimo punto all'ordine del giorno, quando si parla di rendere più smart il lavoro, può interessare la delocalizzazione degli uffici, soprattutto per quelle realtà societarie che sono particolarmente ampie e che presentano un grandissimo numero di dipendenti. Ovviamente, le grandissime società non hanno a disposizione soltanto un ufficio centrale, ma anche tanti altri paralleli e succursali, rispetto al principale, che sono posti nelle città più importanti di un determinato paese o di una regione dove la società opera. In questo senso, sarà molto utile pensare a spot geografici in cui includere gli uffici di cui si parla, preoccupandosi anche dell'edificazione di questi ultimi; per evitare tempi rigorosamente biblici, una soluzione sicuramente molto valida è quella che porta ad affidarsi alle strutture di uffici prefabbricati, i quali potranno essere ottenuti facendo riferimento alla piattaforma di C.M.C.2.0 Prefabbricati: questa permette di ottenere ufficili in maniera particolarmente rapida, scegliendo tra materiali, forme e posizioni a cui si vuole fare affidamento.