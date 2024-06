Cibo per cani: guida alla scelta dei migliori alimenti per il proprio animale domestico

La scelta del cibo per cani è, probabilmente, una delle più difficili da realizzare quando si tratta di alimenti da acquistare per un animale domestico o di strumenti utili per il proprio amico a quattro zampe; il fattore dell’alimentazione è importantissimo, poiché contribuisce tanto alla crescita del cane quanto alla garanzia di una certa salute in quello che è, comunque, un animale molto sensibile. Nel caso di cibo sbagliato o di quantità che non sono corrette, infatti, ogni cane potrebbe andare incontro a problematiche di salute, o comunque a fastidi per la propria pelle: per questo motivo, è importante prendere in esame una corretta guida alla scelta dei migliori alimenti per il proprio animale domestico, imparando a comprendere anche quali sono le differenze tra cibo umido e solido.

Prima di scegliere il cibo: tutte le valutazioni da effettuare con il proprio cane

Tutti sanno che alcune tipologie di cibo possono essere potenzialmente pericolose per un cane: il cioccolato, ad esempio, è un vero e proprio veleno per il proprio animale domestico. Tuttavia, esistono diverse differenze tra i cani, soprattutto a proposito del cibo che possono assimilare senza troppi problemi o di quegli specifici alimenti che causano problematiche dal punto di vista organico: ad esempio, in alcuni cani il pollo stimola una vera e propria dermatite mentre, in altri, potrebbe essere più pericolosa l’assunzione di determinati tipi di crocchette. Così come negli esseri umani, che possono presentare allergie, intolleranze o profili fisici differenti, anche nei cani è importante prendere in esame valutazioni differenti da effettuare per comprendere quale cibo somministrargli; il test di nutrizione, così come quello per le allergie, sarà importantissimo per capire come regolarsi con questa alimentazione.

Le differenze tra il cibo per i cani

A seguito delle giuste valutazioni da effettuare, è importante procedere anche in un altro senso: molto spesso si fraintende quello che è il fabbisogno del cane in termini alimentari, poiché non si comprende che – così come per gli esseri umani – anche per i propri animali domestici non tutto il cibo concorre nel definire quello che è un soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale giornaliero. È importante imparare a fare differenza tra razione giornaliera e snack, due elementi che spesso vengono confusi e che portano alcuni padroni a far mangiare il cane quando si pranza o si cena, semplicemente recandogli qualche scarto del proprio pasto; si tratta di un errore in termini nutrizionali, poiché il cane deve cibarsi almeno due volte al giorno (come un essere umano) con cibo umido, semi-umido o solido. Gli snack, invece, che non aumentano la qualità organica del proprio animale, possono essere considerabili dei fuori-pasto, ma per una corretta salute del cane sarebbe bene evitarli o, comunque, non assimilarli al cibo che consumiamo.

Le tipologie di cibo per cani

A questo punto, si può comprendere anche quali siano le tipologie di cibo per cani e quali le caratteristiche di tutte; essenzialmente, si parla di tre tipi di alimentazione, attraverso cibo secco, umido e semi-umido. Il cibo secco è quello che viene essenzialmente chiamato “crocchetta” e che si presenta in forma compatta, non presentando particolari svantaggi nutrizionali e offrendo al cane tutto il nutrimento di cui ha bisogno semplicemente a portata di ciotola; il cibo umido è sicuramente più appetibile, in termini di gusto e di sapore, rispetto alle crocchette e sarà preferito da un cane che potrà riconoscerne più velocemente l’aroma. Tuttavia, è evidente che la conservazione sia minore e che il costo maggiore rispetto al cibo secco, per cui sarà necessario – se si può in termini economici – alternare queste due tipologie di cibo, anche per non abituare troppo il cane a mangiare sempre la stessa cosa. Nel caso si voglia ottenere un ibrido, si consiglia di fare affidamento al cibo semi-umido che conserva le caratteristiche dei sopraelencati.

Dove acquistare cibo per cani

Una domanda che viene ripetuta costantemente, da parte di tutti i padroni di cani, è relativa a dove acquistare cibo per cani. Al giorno d’oggi questi alimenti sono presenti praticamente ovunque, anche nei supermercati, ma è importante tentare di scegliere il meglio in termini di qualità, magari facendo affidamento ad un negozio di animali o a piattaforme specifiche presenti sul web; ad esempio, tra i prodotti de Il Verde Mondo spiccano anche i mangimi per animali o i corretti alimenti per un cane, da scegliere in base a prezzo, qualità, fabbisogno nutrizionale e tanto altro.