Quando si parla di calzature trendy, è impossibile non chiamare in causa le sneakers. Queste scarpe, negli ultimi anni, sono state interessate da una vera e propria rinascita. La fantasia che caratterizza chi ama la moda ci permette di vederle sfoggiate in diversi outfit, da quelli più casual ai look che, invece, mettono in primo piano dettagli di eleganza.

Sono davvero tante le sneakers che si possono scegliere, spaziando tra diversi brand (Calzature Premiata è uno dei più apprezzati). Come trovare la calzatura più adatta al proprio stile? Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcuni consigli che speriamo possano risultarti utili.

Non aver paura di osare

I look che scegliamo raccontano la nostra personalità e come ci sentiamo in un determinato momento. In molti casi, aiutano a sentirsi più sicure. Le sneakers, calzature grintose e versatili, possono aiutare tantissimo da questo punto di vista.

Il must quando si tratta di sceglierle, a prescindere dallo stile, ci ricorda l’importanza di osare un po’. Una decorazione con le borchie o una stringa dal colore particolarmente sgargiante possono rappresentare quel particolare che catalizza l’attenzione e regala ulteriore carattere all’outfit, rendendolo indimenticabile.

Gioca con gli abbinamenti

Quando si parla di come scegliere le sneakers più adatte al proprio stile, è necessario chiamare in causa anche gli abbinamenti. Gestirli è semplice e, parliamoci chiaro, anche molto divertente. Per rendersene conto basta ricordare la possibilità di scegliere il medesimo colore per le stringhe e delle sneakers e per accessori come gli orecchini o eventuali collane/braccialetti. Il look finale sarà a dir poco speciale: provare per credere!

Le sneakers migliori per chi non è molto alta

Dare consigli a chi vuole scegliere le sneakers vuol dire considerare anche quelle con le zeppe, perfette per le donne magari non altissime. Come ben si sa, sono numerosi i modelli che si possono scegliere in questo caso.

Una dritta utile quando li si nomina prevede il fatto di ricordare che, nei casi in cui si opta per le sneakers con le zeppe, è opportuno orientarsi verso un look molto sobrio per quanto riguarda gli altri dettagli.

Le zeppe, infatti, sono le protagoniste estetiche assolute: se si decide di indossarle, è bene scegliere il resto del look evitando, se possibile, di sovrapporre tra loro particolari eccessivi.

Le sneakers perfette per chi ama lo stile minimal

Le sneakers sono scarpe che, da diverso tempo a questa parte, sono al centro della creatività dei designer dei grandi brand. Sono non a caso numerosi i modelli che si possono acquistare. Tra questi, è possibile citare le sneakers color argento, considerate un’ottima alternativa per chi ama lo stile vintage e vuole aggiungere ulteriore carattere ai propri outfit.

Conclusioni

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei consigli per chi è alla ricerca delle sneakers perfette per il proprio stile! Un’altra dritta utile chiama in causa i look di chi ama lo stile romantico, caratterizzato dall’utilizzo in estate di gonne leggere in seta e dalla scelta, in inverno, di morbidi maglioni, possibilmente a collo alto.

In questi casi, tra le scelte migliori per quanto riguarda le sneakers rientrano quelle caratterizzate da colori pastello, sempre più in voga negli ultimi anni.

Un altro punto di riferimento molto importante quando si parla delle dritte per chi è alla ricerca delle sneakers del proprio cuore riguarda le calzature… rosse! Sì, hai capito bene: anche nel caso delle sneakers, questo colore domina.

Quando sceglierlo? Nei casi in cui ci si concentra su look che, dal punto di vista stilistico, richiamano le linee della moda anni ‘90. I modelli migliori in questi frangenti sono quelli rossi con strisce bianche.