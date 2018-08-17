Come vestirsi in gravidanza?
di Redazione
17/08/2018
Quando una donna scopre che sta per avere un bambino, va su di giri letteralmente. E tra dicerie di paese e voglie di assaggi vari, comincia a concedersi qualche sgarro alimentare in più. Mettici poi che con il passare dei mesi c’è anche il peso del feto, di certo nei vestiti di tutti i giorni non si entra più con una certa facilità. Mettere su peso è normale, e anche se non è un aumento di chili smoderato, il fisico cambia perché porta dentro un'altra vita, un altro esserino vivente grazioso e che è pronto a rivoluzionare la vita della sua mamma (e del suo papà). Una cosa è certa, e cioè che non c’è bisogno di cambiare in modo drastico tutto il guardaroba affacciandosi solo al settore pre-maman. Sì, magari il più delle volte sono proprio queste le tipologie di abbigliamento che si adducono meglio al pancino e al pancione da gravidanza, ma questa regola non è assoluta.
Come ci si veste in gravidanza nelle varie stagioniL'idea di base per l’armadio della donna in gravidanza è che ci sono capi evergreen, in tal modo il medesimo capo andrebbe bene sia in estate che in primavera. Questa cosa è vantaggiosa perché consente di stare bene e comodi in qualunque momento senza spendere un patrimonio in vestiti che si possono mettere solo durante la gestazione. Bisogna inoltre tenere sempre presente che le tinte se selezionate con criterio saranno capaci a celare i difetti e a mettere in risalto i pregi. Lo stesso valore viene attribuito alle balze e ai drappeggi, ma anche alle cuciture e ai giochi di tessuti proprio sopra la zona pancia.
Vestirsi in gravidanza i primi tre mesiDi solito la pancia i primi tre mesi della gravidanza resta discretamente contenuta tant’è che non è facile individuare se davvero una donna sia in dolce attesa. Oltretutto le donne stesse preferiscono che almeno i primi i tempi, gli altri non se ne accorgano nell’immediato. Quindi tra le mise del primo trimestre andranno bene vestiti a trapezio, wrap dress o abiti ma anche camicie lunghe o a tunica, pantaloni elasticici, bluse svasate (ma non troppo) abiti stile impero e top pratici.
Come vestirsi dal secondo trimestre di gravidanza in poiCon la crescita della pancia non si potrà fare a meno di un pratico e comodo paio di jeans con la fascia in vita, un capo molto gettonato e pratico usato per tutta la durata della gravidanza. Se indossato con un top grafico o una maglietta nera sarà un look agevole ma di grande tendenza. In alternativa, per un evento elegante andranno bene gli abiti in stile impero, che sono ideali in qualunque momento o circostanza, meglio se in colori neutri e non troppo eccessivi. In tal guisa l’accessorio per antonomasia della mamma durante la gestazione è la maxi sciarpa, un’idea furba per nascondere la pancia in particolare i primi tempi, se ancora non si vuole che gli altri se ne accorgano. Mentre dal quarto mese in poi non può mancare la borsa oversize, che dà un’idea di outfit più equilibrato: basta non riempirla troppo anche perché non si deve portare peso eccessivo.
Articolo Precedente
Temptation Island Vip cast tentatori, il ritorno di Davide Rossi?
Articolo Successivo
Gelato estate 2018, spopola quello al panettone
Redazione