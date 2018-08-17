Home Home Temptation Island Vip cast tentatori, il ritorno di Davide Rossi?

Temptation Island Vip cast tentatori, il ritorno di Davide Rossi?

di Redazione 17/08/2018

Tutto pronto per Temptation Island Vip cast tentarori? Maria De Filippi e la sua redazione a quanto pare hanno deciso di stupirci su ogni fronte... Il programma prevede un attesissimo ritorno di Davide Rossi, ma chi è? Attenzione, perché le sorprese non finiscono qui. Temptation Islan Vip quando comincia? Simona Venuta, dopo l'orribile episodio capitato al figlio Niccolò Bettarini, è immersa nei preparativi relativi all'edizione vip del reality ce mette a dura prova i sentimenti. Temtation Island Vip quando comincia? L'inizio ufficiale dello show, condotto da Simona Ventura, è fissato nelle prime settimane di settembre, motivo per cui ecco che vengono svelati i nomi dei personaggi appartenenti al cast dei tentatori e il cast delle coppie. "Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini" Per i fan di Temptation Island l'aspetto più divertente dello show riguarda la partecipazione allo show di Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. A annunciare il cast di Temptation Island Vip è stata la stessa Simona Ventura in una clip video apparsa sui social: "Sbarcheranno nei villaggi per mettere alla prova il loro amore: la coppia stellare Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’imprenditore 100% napoletano Fabio Esposito e la fidanzata Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra". D'altronde siamo tutti in attesa del momento fatidico che vedrebbe come protagonisti Simona Ventura e il suo ex marito: "Stefano, ho un video per te". Chi è Davide Rossi? Dal sito Davidedimaggio.it ecco che arriva la prima esilarante news riguardante Temptation Island Vip tentatori. Nel cast, a quanto pare, potremmo trovare Davide Rossi... La domanda che molti di voi si pongono è: chi è Davide Rossi? Il ragazzo, attore che ha preso parte a film come Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia, è proprio il figlio del cantante Vasco Rossi. Da tempo non lo vedevamo più sul grande o piccolo schermo, che Temptation Island Vip possa segnare per lui un banchetto di ribalta?

