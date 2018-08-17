Temptation Island Vip cast tentatori, il ritorno di Davide Rossi?
17/08/2018
Temptation Islan Vip quando comincia?Simona Venuta, dopo l'orribile episodio capitato al figlio Niccolò Bettarini, è immersa nei preparativi relativi all'edizione vip del reality ce mette a dura prova i sentimenti. Temtation Island Vip quando comincia? L'inizio ufficiale dello show, condotto da Simona Ventura, è fissato nelle prime settimane di settembre, motivo per cui ecco che vengono svelati i nomi dei personaggi appartenenti al cast dei tentatori e il cast delle coppie.
"Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini"Per i fan di Temptation Island l'aspetto più divertente dello show riguarda la partecipazione allo show di Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. A annunciare il cast di Temptation Island Vip è stata la stessa Simona Ventura in una clip video apparsa sui social: "Sbarcheranno nei villaggi per mettere alla prova il loro amore: la coppia stellare Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassarri, Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’imprenditore 100% napoletano Fabio Esposito e la fidanzata Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra". D'altronde siamo tutti in attesa del momento fatidico che vedrebbe come protagonisti Simona Ventura e il suo ex marito: "Stefano, ho un video per te".
Chi è Davide Rossi?Dal sito Davidedimaggio.it ecco che arriva la prima esilarante news riguardante Temptation Island Vip tentatori. Nel cast, a quanto pare, potremmo trovare Davide Rossi... La domanda che molti di voi si pongono è: chi è Davide Rossi? Il ragazzo, attore che ha preso parte a film come Scusa ma ti chiamo amore di Federico Moccia, è proprio il figlio del cantante Vasco Rossi. Da tempo non lo vedevamo più sul grande o piccolo schermo, che Temptation Island Vip possa segnare per lui un banchetto di ribalta?
