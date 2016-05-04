Concerti Maggio 2016, Gli Imperdibili
di Redazione
04/05/2016
In vena di ascoltare buona musica? Ecco gli appuntamenti musicali imperdibili, qua e là per la penisola, nel mese di maggio. -MUSE: La band mito guadagna il centro dei palazzetti per un'esperienza musicale mai provata prima, il 14, 15, 18, 20 e 21, al Mediolanum Forum di Milano. -5 Seconds Of Summer: due le date italiane della giovane band, il 13 maggio a Verona ed il 15 maggio a Roma. Due concerti imperdibili. -Adam Lambert: dal dance-pop a struggenti Ballad, la giovane voce che ha collaborato nientepopodimeno che con i Queen torna ad emozionare l'Italia, in un'unica data, il 4 maggio, all'Alcatraz di Milano. -Adele: una della voci del nostro secolo, potente ed empatica, arriva, magnetica, a scaldare l'Arena Di Verona il 28 ed il 29 maggio. Concerti simbolo per un paese che la venera. -Alessandra Amoroso: una delle ex vincitrici di Amici più amate, ormai idolo indiscusso, porta il suo Vivere A Colori a Morbegno il 22 maggio, a Roma il 27 ed, infine, ad Assago il 30. -Annalisa: composta ed elegante, Annalisa ci dà un'anticipazione del suo Tour con un Diluvio Universale di emozioni il 17 maggio a Milano ed il 19 maggio a Roma. -Negramaro: la rivoluzione della Band sta arrivando con un Tour spaziale che toccherà tutta Italia: 5 e 6 maggio a Taranto, 8 maggio a Reggio Calabria, 12 maggio a Pescara, 14 Maggio a Forlì, 15 maggio a Varese, 18 maggio a Genova, 21 maggio a Conegliano, 23 maggio a Verona. -Stadio: i vincitori di Sanremo concludono l'attuale Tour il 6 maggio a Bergamo ed il 10 maggio a Torino. -The Kolors: la band più peculiare uscita dalla scuola più spiata di Canale 5 intratterrà i fans il 16 maggio a Milano ed il 23 maggio a Roma. Info, biglietti e prezzi su Ticketone.it!
