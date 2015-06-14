Home Attualità Coniugi rapiscono e picchiano condomino

di Redazione 14/06/2015

Caso incredibile che arriva da un condominio a San Giovanni Suergiu, nella provincia di Carbonia-Iglesias, ove, nella mattinata di venerdì 12 giugno, un 52enne e la moglie 47enne, dopo aver scoperto che la propria auto aveva le gomme tagliate, ha attribuito la colpa ad un condomino, col quale avevano avuto degli screzi. L'uomo e la moglie quindi, decidono di attendere il condomino accusato, fino al suo rientro in casa, verso le 20.30 e non appena questi entra nell'oscurità dell'androne del palazzo, lo colpiscono con calci e pugni e poi, afferrandolo per i capelli, lo portano nel proprio appartamento. Una condomina però, sentendo le urla accorre e tenta di fermare la coppia, ma riceve uno schiaffo e degli spintoni. La vittima è quindi trascinata in casa dai due e solo dopo circa 20 minuti viene “liberata”. Sceso dalla rampa di scale sviene davanti ai carabinieri e al personale medico, allertati nel frattempo dagli altri condomini. Trasportato d'urgenza all'ospedale "Sirai" di Carboni, vengono accertate contusioni all'emitorace e la frattura di una costola. La prognosi è di 30 giorni, mentre la coppia di condomini è stata arrestata. Il Tribunale di Cagliari convaliderà probabilmente l'arresto. Michela Galli

