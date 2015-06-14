Loading...

Costantino Vitagliano diventerà papà di una femminuccia

14/06/2015

Costantino Vitagliano, 41 anni, diventerà papà di una femminuccia! Una rivelazione che la futura mamma, Elisa Mariani, 29 anni, ha fatto involontariamente a Barbara D'Urso nel salotto di "Pomeriggio Cinque". La coppia infatti non voleva rivelare il sesso del bebè, ma la futura mammina emozionata, di fronte alle telecamere si è tradita, confessando alla conduttrice, che le ha chiesto se il bebè si stava muovendo nel pancione: "Si è svegliata. Si è agitata anche lei". Il lieto evento è previsto agli iniziai di settembre. Costantino Vitagliano è al settimo cielo e non vede l'ora di abbracciare la sua bimba! E dopo essere diventato papà, ha in mente un importante progetto di coppia: vuole sposare la sua Elisa. Ma per il momento, la coppia si sta godendo però, questo momento speciale. Michela Galli
