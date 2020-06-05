Consigli per un viaggio in Sicilia
di Redazione
05/06/2020
La stagione estiva si sta avvicinando di fretta, e sebbene quest’anno possa sembrare più complesso andare in vacanza rispetto al solito le alternative non mancano assolutamente. A maggior ragione in una situazione delicata come quella attuale, è ancor più consigliato scegliere come meta una destinazione rigorosamente italiana: la nostra Penisola è ricchissima di luoghi iconici e meravigliosi adatti allo scopo. Uno di questi è sicuramente la Sicilia: più connessa forse alla stagione calda nell’immaginario collettivo, in realtà questa isola è bellissima in qualsiasi momento dell’anno proprio perché offre al pubblico una varietà incredibile di alternative, non solo a livello paesaggistico ma con riferimenti importanti anche all’ambito culturale.
Un viaggio in Sicilia: le peculiarità e le cittàCosì come tutti i luoghi d’Italia, anche l’isola in questione presenta una quantità incredibile di caratteristiche connesse strettamente alle radici di questa terra, alla cultura della sua popolazione ed a tutti gli altri ambiti che a questa possono essere collegati. Un esempio in questo senso è l’aspetto culinario: nel corso di una permanenza sull’isola dovremo infatti provare il pecorino siciliano e tante altre specialità tipiche del posto. Abbiamo anticipato che la Sicilia non è un luogo apprezzabile soltanto d’estate, ed è proprio così: la storia che permea l’intera regione è antica e imponente, e in qualsiasi stagione sarà possibile godere di un clima tutto sommato piacevole e temperato e sfruttarlo proprio per visitare magari i territori più interni dell’isola. Si tratta infatti di una regione ricca di magnifici esempi architettonici, di città stesse ma anche di castelli e costruzioni che accoglievano un tempo ordini nobiliari o religiosi, e che oggi abbelliscono e impreziosiscono il territorio siciliano come delle vere e proprie perle. Questi luoghi sono distribuiti in maniera abbastanza equa lungo il territorio della regione, e non sempre corrispondono a quelle che sono le città più importanti ai giorni nostri: come detto anche la storia ha un suo ruolo estremamente importante in Sicilia.
Consigli per un viaggio in SiciliaPer quanto riguarda i luoghi che ancora oggi ricoprono un ruolo fondamentale nell’economia ma anche nella vita siciliana, è impossibile non citare città quali per esempio Palermo e Siracusa. Estremamente importante e ricco a livello culturale è però anche il territorio che circonda la città di Agrigento, non a caso uno dei più visitati ogni anno dal pubblico italiano e internazionale. Tuttavia i luoghi che meritano una visita sono ben più numerosi, per via delle loro peculiarità e dell’atmosfera quasi mitica che portano con sé: da Taormina a Modica, passando per Scicli e arrivando ad Acireale, l’elenco potrebbe davvero proseguire a lungo, poiché questa regione è ricca di luoghi iconici e città celebri. Proviamo però adesso a concentrarci su un’ottica più legata alle classiche vacanze estive, ovvero a quei luoghi magici e unici ricollegabili alle spiagge e al bellissimo mare siciliano: merito di un clima che come abbiamo detto è sempre favorevole e nella stagione calda diventa davvero invidiabile, ma anche di una concomitanza di altri fattori. I prezzi non eccessivi, l’ospitalità dei cittadini locali, la qualità di mare e sabbia: sono tante le componenti che contribuiscono a rendere questa regione una delle mete preferite e più appetibili per il pubblico. Ma quali sono le spiagge migliori della Sicilia? È davvero complesso selezionarle, tra tutte quelle che l’isola presenta, ma sicuramente ce ne sono alcune che nel corso degli anni hanno conquistato una funzione addirittura iconica: la Spiaggia dei Conigli – vicino a Lampedusa – e quella di Mondello a Favignana sono due esempi chiari in questo senso. Impossibile poi non citare Isola Bella, la Scala dei Turchi vicino ad Agrigento, ma anche la particolare Tonnara di Scopello che offre ai visitatori un panorama unico nel suo genere.
Articolo Precedente
Quando conviene richiedere la cessione del quinto dello stipendio?
Articolo Successivo
Tiramisù alternativo, come non sprecare la colomba pasquale
Redazione