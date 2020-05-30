Tiramisù alternativo, come non sprecare la colomba pasquale
di Redazione
30/05/2020
Vuoi per un motivo o per un altro, a volte ci si ritrova in casa con almeno tre o quattro colombe pasquali intoccate, regalate da parenti o amici. Certo, nel periodo di Pasqua magari ne abbiamo mangiata una o due in famiglia, ma cosa fare con quelle che rimangono lì nell’angolo a giudicarci perché praticamente intoccate, ancora nella loro confezione colorata? Se vi sentite in colpa a vedere le colombe pasquali intoccate e prossime all’incontro con il cassonetto dell’umido, ecco a voi la ricetta di un tiramisù alternativo, che sfrutta questo dolce come alternativa ai savoiardi, rendendo il tutto più goloso. Vi solleverà un po’ dai sensi di colpa e allo stesso tempo sarà un’alternativa allo spreco di cibo, che avviene spesso durante questo tipo di ricorrenze.
Tiramisù antisprechi, ecco gli ingredientiPreparare questo tiramisù è molto semplice e veloce. Con queste dosi otterrete una teglia per circa 6 persone. La ricetta è identica a quella del tiramisù tradizionale, eccezion fatta per i savoiardi, qui sostituiti dalla colomba pasquale. Ingredienti
- 500gr mascarpone
- 6 uova
- un pizzico di sale
- 120gr zucchero semolato
- caffè non zuccherato*
- cacao amaro
- colomba pasquale a fette
ProcedimentoIl procedimento per preparare questo tiramisù di recupero è esattamente lo stesso di quello tradizionale. Cominciamo preparando la crema: separate i tuorli dagli albumi in due ciotole diverse. Aggiungete metà dello zucchero alla ciotola con i tuorli e usate le fruste elettriche per sbatterle, fin quando non verrà fuori una crema omogenea. Dopodiché aggiungete il mascarpone e mescolate bene dal basso verso l’alto con una spatola per rendere tutto liscio. Ora prendete la ciotola con gli albumi e montateli a neve ferma, aggiungendo un pizzico di sale se necessario. Una volta montati gli albumi, aggiungete l’altra metà dello zucchero e mettete tutto nella ciotola con i tuorli e il mascarpone e mescolate nuovamente con una spatola dal basso verso l’alto fin quando non diventerà una crema. Dopodiché ci occuperemo della colomba: se volete potete togliere la crosta esterna della colomba, o in alternativa semplicemente tenerla. Tagliate la colomba in fette regolari e inzuppatele nel caffè o nella bagna che avete scelto di utilizzare quanto basta per impregnarle senza renderle mollicce: poiché la colomba è molto morbida, tende ad assorbire più liquidi. Cercate quindi di mantenervi su una bagna leggera. Disponete le vostre fette sul fondo di una pirofila e prendete la crema che avete appena preparato. Stendete un generoso strato di crema sulle fette di colomba e ripetete il procedimento per un paio di volte. È completamente opzionale, ma se lo desiderate potete mettere tra uno strato e l’altro di crema gocce di cioccolato o granella di mandorle. Una volta arrivati all’ultimo strato di crema, spolveratela con il cacao amaro. Coprite la pirofila e mettetela in frigo per almeno qualche ora prima di servire. L’ideale sarebbe lasciar riposare il vostro tiramisù in frigo per tutta la notte, affinché la colomba possa impregnarsi di tutti i sapori. Questa ricetta può essere riadattata anche nel periodo natalizio con il panettone o con il pandoro, oppure utilizzando pan di spagna al posto dei savoiardi: in questo caso otterrete una torta tiramisù, buona e golosa tanto quanto la ricetta originale e soprattutto antispreco. Se lo desiderate, alla crema di mascarpone potete aggiungere anche un pizzico di polvere di cannella. Renderà il vostro dolce ancora più profumato e allo stesso tempo ne arricchirà il sapore.
Articolo Precedente
Consigli per un viaggio in Sicilia
Articolo Successivo
Formaggio pecorino siciliano: caratteristiche e come riconoscerlo
Redazione