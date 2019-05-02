Cosa induce le persone a regalare diamanti?
Il diamante è una pietra preziosa che viene comunemente associata all’idea di dono. I diamanti da regalo sono infatti il motivo più gettonato per cui un soggetto si reca in gioielleria e fa un acquisto da minimo tre zeri. Quanto appena detto dimostra che la vendita della pietra preziosa si appresta ad essere semplicemente l’equivalente di un dono funzionale. Ma abbiamo dimenticato la profonda psicologia che si nasconde dietro ad un diamante?
I diamanti emblema di longevità: ma qual è il punto di vista del compratore?Il diamante rappresenta l’emblema della longevità. È una pietra bella da guardare, luccicante, simbolo di purezza. Queste sono le primissime caratteristiche che hanno spinto secoli fa l’uomo, per la prima volta, ad incastonarli nei gioielli, questi ultimi utilizzati come dono per le persone care. Tale valore di resistenza nel tempo dunque è psicologicamente e simbolicamente il punto di riferimento numero uno, che consente all’uomo di considerarlo come un valido regalo. Non a caso, in maggiore percentuale, vengono scelti gioielli con “brillanti” soprattutto a dimostrazione dell’amore infinito che un uomo prova per una donna. Abbiamo parlato di psicologia dei diamanti, in quanto spesso la scienza si è domandato cosa spingesse a considerare (e/o desiderare) il diamante come un bene emblematico e simbolico. Stando ad una ricerca dell’American Psychological Association, a spingere su questo acceleratore ci sono i desideri dominati dalle esigenze. Un bene di lusso come il diamante viene acquistato per dovere, per esigenza. Ovvero come mix di fattori psicologici, culturali ed economici. Il che vuol dire che allora vengono incrementate le vendite nel momento in cui i produttori/venditori sono in grado di individuare le esigenze emozionali che stanno spingendo le persone al mercato di lusso. Dopo aver stabilito la motivazione c’è bisogno di prestare attenzione a quelli che sono gli aspetti emotivi: tipico esempio è dato dalla parte romantica tra i partner, o da un dono per obiettivi raggiunti come la laurea o una promozione. Questo vuol dire che coloro che acquistano diamanti ricollegano l’oggetto prezioso ad un sentimento e un emozione.
Quando si opta per l’acquisto di gioielli con diamantiQualche tempo fa Brent McFarran, mise in piedi lo studio “La prova di due aspetti di orgoglio dei consumi: i risultati di marchi di lusso “. Ivi suddivise i consumatori di lusso in due gruppi: coloro che usano l'orgoglio per comprare articoli di lusso e quelli che invece comprano articoli di lusso per sentirsi orgogliosi. Ma quali sono i motivi principali che spingono all’acquisto di gioielli con diamanti? In primis l’autostima. Che sia un gesto sbagliato o non, ci sono persone che si sentono più sicure nell’indossare e sfoggiare una determinata quantità e qualità di gioielli. Anzi è proprio l’aspetto qualitativo a dare maggiore valore ai gioielli con diamanti, gioielli che inevitabilmente saranno scelti da una persona per se stessa. Andando a pesare davvero quanto una persona davvero possa spendere, molte volte il suo acquisto sarà commisurato a quanto la persona meriti o meno la cosa. Un altro motivo comune che spinge a comprare un diamante è il doverlo regalare. Feste di famiglia, eventi, mettono in risalto gioia e importanza della celebrazione. Così un lieto evento potrebbe essere un battesimo, una prima comunione, un anniversario di matrimonio, uno scambio di attenzioni e tanto altro ancora.
Qualche ultima riflessioneScegliere di comprare un diamante o un gioiello con diamanti è un momento che si dota soprattutto di impronta personale e motivazionale. Vide influenzato da gusti e da tutto ciò che serve per andare incontro a delle mirate esigenze di ogni individuo. Se si riesce a perseguire un obiettivo allora verrà automatico l’acquisto di un diamante. Il quale permetterà di imprimere nella mente un ricordo indelebile, sia in chi lo compra che in chi lo riceve in dono.
