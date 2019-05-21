Depressione: che cos’è, quali sono i sintomi e le terapie

Depressione: quali sono i sintomi?

Curare la depressione: cure e terapie da seguire

Psicologo e Psicoterapeuta dott. Giulio Borla su Studio le Vele

Definita come, la depressione è in continuo aumento e nel giro di pochi anni, come prevede l'OMS (Organismo Mondiale della sanità), potrebbe diventare la, dopo quelle cardiovascolari. A soffrirne sono circa 4,5 milioni di italiani. La depressione, silenziosamente e in modo subdolo, invade la psiche e ne altera il tono dell'umore, rendendo continuamentechi ne soffre. Scopriamo insieme quali sono i sintomi e quali le terapie da seguire per guarire.I sintomi della depressione sono tanti e vari, da quelli somatici ed emotivi a quelli cognitivi e comportamentali, tutti di uguale importanza, e nessuno da sottovalutare o trascurare.: disturbi del sonno, perdita di peso, umore depresso, nervosismo, mancanza di energia, senso di fatica, mancanza di desiderio sessuale e dolori fisici.: un'eccessiva autosvalutazione, ricorrenti pensieri di morte, autocommiserazione, percezione del tempo rallentato, incapacità di pensare, di concentrarsi e di prendere decisioni.: senso di colpa, disperazione, tristezza, angoscia, ansia, perdita di interesse, insoddisfazione, irritabilità, senso di vuoto e di impotenza.: tentativi di suicidio, isolamento sociale, riduzione delle attività quotidiane, frequenti lamentele, evitamento delle persone e comportamenti passivi. Per poter diagnosticare la depressione, è necessario che almeno 5 o più dei sintomi sopraelencati siano stati presenti contemporaneamente per più di due settimane. Inoltre, in base alla gravità e all'andamento di questi sintomi, la depressione può essere considerataÈ la domanda che molti soggetti affetti da questo disturbo si fanno continuamente. La risposta è Sì, si può guarire dalla depressione. Per farlo è importante affidarsi a persone capaci ed esperte che metteranno a disposizione dei loro pazienti tutta la loro professionalità e competenza. Per poter guarire dalla depressione, il primo importante passo è innanzitutto riconoscere di avere un problema esenza avere paura. Il secondo è quello di iniziare una terapia. La depressione può essere curata in due maniere differenti: -. La cura con gli antidepressivi è sicuramente molto importante ed è necessaria quando i sintomi sono così gravi da inibire la vita sociale del soggetto. Però, gli antidepressivi, agendo solo sui sintomi, potrebbero da soli non essere sufficienti ad eliminare il disturbo, perché, come sappiamo, la depressione insorge anche per motivi psicologici. Quindi sarebbe consigliabile associare la psicoterapia alla cura farmacologica. -. Indispensabile per curare la depressione è la psicoterapia, valida soprattutto quando i sintomi non sono molto gravi e quando è stata trovata un'efficiente terapia farmacologica. In presenza di una grave sintomatologia è necessario il. Ricoverato in un reparto specializzato, il paziente sarà sottoposto ad osservazione clinica e monitoraggio quotidiano, per trovare più velocemente la terapia farmacologica adatta. All'osservazione seguirà poi un percorso di riabilitazione, attraverso colloqui individuali e gruppi di terapia, in modo da velocizzarne il recupero. Inoltre, ancheè utile per curare la depressione. Si deve cioè aiutare il paziente a relazionarsi con gli altri e a dedicarsi di più a se stesso. Così si uscirà dal circolo vizioso che caratterizza la depressione. Fonte: