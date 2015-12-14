Home Home Cosa regalare a Natale? Idee hi-tech per non sbagliare mai

di Redazione 14/12/2015

Il Natale si avvicina e molte persone stanno già pensando ai doni da acquistare per parenti ed amici. Non è facile scegliere il regalo adatto ma, a quanto pare, la tecnologia sembra mettere d'accordo sia grandi che piccini. Insomma, i regali tecnologici sono quelli più graditi, almeno secondo recenti indagini. Se auspicate che il vostro regalo sia ben accetto non dovete fare altro che recarvi in un negozio di articoli hi-tech e magari acquistare uno smartphone, un tablet o uno smartwatch. A quanto pare, le vendite degli articoli tecnologici, a Natale, hanno superato, da qualche anno, quelle di abiti ed altri accessori. Si stima che durante le festività natalizie 2015 si punterà molto sulla tecnologia indossabile, quindi non dovremo stupirci se si registrerà un boom di Apple Watch (o smartwatch simili), regalati. Se volete stupire parenti ed amici, dunque, potete puntare sia su apparecchi indossabili che su quelli, decisamente innovativi, che fanno 'immergere' nella realtà virtuale: un esempio è il visore Samsung Gear VR, che funziona assieme al Galaxy S6 edge+. E' probabile che tale visore spopolerà a Natale, visto che non costa neanche molto (130 euro circa). Interessanti e poco costosi anche i Cardboard, ovvero dei visori di cartone ideati da Google che possono essere usati con qualsiasi smartphone. Costano circa 20 dollari ma, attualmente, non si trovano in Italia. Dispositivi wearable e per la realtà aumentata, insomma, faranno la parte del leone durante queste festività natalizie. Secondo dati Idc, le vendite di Apple Watch sono triplicate nell'arco di un anno. Ciò non fa altro che dimostrare la cresciuta attenzione del pubblico per gli apparecchi indossabili. Chi vuole fare un regalo tecnologico ma anche utile per tenersi in forma può scegliere prodotti come Fitbit e Jawbone, sensazionali modelli di smartband, ovvero braccialetti che monitorano varie funzioni (ad esempio contano i passi e calcolano le calorie consumate). Chi vuole lasciare a bocca aperta amici e parenti, inoltre, a Natale può regalare droni. Tali apparecchi, però, costano ancora un bel po'.

