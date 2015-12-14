Cristian Imparato sta male: dimagrito e ricoverato, post su Facebook
14/12/2015
"Vi starete chiedendo: come mai Cristian non pubblica foto o magari non scrive spesso o non ci dà notizie? Bene, sono stato ricoverato per dei controlli e problemi di salute non gravi per più di 2 settimane dove venivo nutrito attraverso una sacca via vena. Ovviamente ho perso così un po' di kiletti. Ancora adesso faccio sempre delle cure fino a riprendermi del tutto al 101%. Non è un periodo facile per me, mettere una foto alcune volte mi pesa perché mi vedo diverso e inizio a farmi delle fisime mentali un po' esagerate alcune volte... Sapete, con voi parlo di tutto e non mi vergogno di nulla (sempre nei miei limiti della privacy) perché vi reputo la mia seconda famiglia che mi ha sempre voluto bene e sostenuto. Spero questo periodo buio passi in fretta perché sono davvero stanco di non stare in forma e non mi vergogno a scriverlo. Io non mollo aspetto solo un bel cielo azzurro per me e per tutti quelli che stanno passando un periodaccio! Adesso però godiamoci le nostre vacanze natalizie e mi raccomando non magnate troppo ehh!!! Vi voglio veramente bene! Un Bacio, Cristian Imparato".
