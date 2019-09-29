Cosa regalare al partner per l’anniversario
di Redazione
29/09/2019
Chi è in coppia lo sa bene: quando arriva l’anniversario, soprattutto se la storia dura da un po’ di anni, ci si trova spesso in crisi su cosa regalare. Niente paura! Aguzzando la fantasia, si possono trovare delle ottime soluzioni. Nelle prossime righe, noi ne abbiamo selezionate alcune per te, sperando di aiutarti a trovare l’alternativa migliore per la tua dolce metà.
Un gioielloAl giorno d’oggi, gli uomini curano tantissimo il loro aspetto e non disdegnano gli accessori. Tra questi, è possibile ricordare i gioielli. Non importa che si parli di braccialetti o di anelli: l’uomo del 2020 - anche il più formale - molto spesso sceglie di renderli parte del proprio look. Anche se si fa fatica a immaginare il proprio uomo con un gioiello, nulla vieta di osare questo regalo. Si può infatti partire dando un’occhiata alle offerte della propria gioielleria online di fiducia e arrivare al giorno dell’anniversario con un dono che lascerà la propria dolce metà a bocca aperta, permettendogli di scoprire un nuovo spunto per rendere i suoi outfit accattivanti e alla moda.
Un corsoI corsi sono sempre delle grandi idee quando si tratta di fare regali d’impatto. Le alternative specifiche sono numerose. Se il tuo lui è una buona forchetta ma non si è mai cimentato ai fornelli, per festeggiare l’anniversario si può optare per un corso di cucina, magari focalizzato su una tipologia particolare di piatto (p.e. il sushi o il finger food). Se invece è un inguaribile amante del mare, la risposta perfetta alla domanda “Cosa gli regalo per l’anniversario?” può essere un corso di vela.
Un’esperienzaAl giorno d’oggi, il bene più prezioso che abbiamo è senza dubbio il tempo. Trascorrerlo con le persone che amiamo dedicandosi ad attività coinvolgenti è la scelta migliore per stare bene. Per questo motivo, quando si parla di regali speciali è impossibile non chiamare in causa le esperienze. Se sei alla ricerca del dono perfetto da fare al tuo lui per l’anniversario, puoi prendere in considerazione questa alternativa e, se è appassionato di motori, regalargli una corsa in pista. Un’altra ottima idea è quella del volo in mongolfiera. Da non trascurare è anche tutto quello che abbraccia la gastronomia. Per festeggiare un anniversario indimenticabile, puoi donargli - e donarti - un week end all’insegna della scoperta delle cantine vinicole di una determinata zona d’Italia.
Un’opera d’arteSe il tuo lui ama curare al massimo i dettagli della vostra casa o del suo studio se ne ha uno, una buona soluzione per il regalo di anniversario può essere un’opera d’arte. In questo caso, si apre un capitolo davvero molto ampio. Se l’arredamento della casa che condividete o del suo studio è improntato al classico, potete orientarvi verso una stampa (nei piccoli negozi di antiquariato, luoghi che vale la pena visitare ogni tanto, si possono trovare delle vere chicche a poco prezzo). Se invece l’arredamento si contraddistingue per linee più eclettiche, si può optare per un quadro astratto. In questo caso, per trovare da chi acquistarlo si possono aprire i social e cercare profili di artisti emergenti. Sperando di averti fornito dei consigli utili, arrivati a questo punto non possiamo che sottolineare un altro aspetto importante. Secondo te cosa manca per rendere davvero perfetto il regalo? Ovviamente il bigliettino di accompagnamento. Il nostro consiglio è di personalizzarlo al massimo, evitando di riportare delle citazioni altrui ma scrivendo qualcosa che arriva dal cuore, in grado di “raccontare” al meglio la meraviglia della vostra storia d’amore.
