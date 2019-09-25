Dai una svolta al tuo giardino
di Redazione
25/09/2019
Torna l’autunno e con sé porta sempre lo stesso problema, piogge, fango e pozzanghere davanti al portone di casa. Vuoi dare una svolta a questa situazione e dare un design diverso alla parte esterna della tua casa? La soluzione è sempre la stessa e si chiama pavimentazione da esterni. Ideale per raggiungere tutti gli angoli del tuo giardino, ideale per dividere il tuo orticello dal resto del giardino, ideale per non sporcare la macchina ogni volta che entri in casa. La pavimentazione da esterni è la scelta che stavi cercando ed è utilizzabile in diversi contesti.
DA DOVE INIZIAREUna caratteristica fondamentale che dovrà avere la tua pavimentazione è la resistenza agli agenti atmosferici. Successivamente puoi scegliere il materiale da adottare e insieme ad esso l’aspetto che dovrà avere. Se si vuole fare un pavimento per il passo carrabile bisognerà tenere conto che la mattonella dovrà reggere il carico del veicolo, se invece si vuole fare una pavimentazione a bordo piscina bisognerà pensare a una pavimentazione impermeabile e antiscivolo. Esistono diversi tipi di mattonelle con cui dar vita alla pavimentazione: le beole sono mattonelle in pietra adatte agli esterni per la loro resistenza e durezza agli agenti atmosferici. Il porfido è una pietra magmatica, anche essa molto resistente, usato soprattutto per strade. Questi sono solo due esempi di pietre che possono essere utilizzate. Si può scegliere di fare una pavimentazione in calcestruzzo, in legno oppure in ceramica, tutto si basa sull’uso che se ne vuole fare e sul valore estetico che vogliamo dare alla casa.
IL TUO GIARDINO A SCACCHIERAUna soluzione molto in voga al momento è avere un orticello in casa, soprattutto se si ha un giardino che permette di farlo. Come prima cosa va capito lo spazio che si vuole lasciare al giardino e quello che si vuole dare all’orticello, come secondo passo va capito quale sentiero si vuole dare all’interno del giardino, una passerella unica che divide orto da giardino, oppure qualcosa di più complesso che ti permette di raggiungere diversi punti del tuo spazio verde. Ora che le operazioni preliminari sono concluse puoi procedere con il vero e proprio lavoro, ti consiglio di affidarti a un professionista per essere sicuro di ottenere un lavoro che ti permetta resistenza e durata, e che non crei cedimenti nel tempo. Se invece vuoi procedere in autonomia ti spiegherò brevemente quali sono i passaggi fondamentali che dovrai affrontare. Il primo step è quello di scavare il percorso del tuo sentiero, bastano 10 centimetri, successivamente attraverso l’utilizzo di sabbia si crea uno strato che ti permetta di livellare il terreno, fatto questo dovrai andare a stendere una rete metallica sullo strato sabbioso che eviterà futuri cedimenti. Superati questi passaggi si passerà alla preparazione della malta bastarda, si ottiene amalgamando tra loro due leganti ovvero calce e cemento, una volta versata si procederà con la livellatura e successivamente la posa delle piastrelle. Se invece preferisci affidarti a un professionista avrai costi maggiori ma la certezza di un lavoro più sicuro e resistente, ad esempio un pavimentazione in gres porcellanato avrà un costo all’incirca di 15€ al metro quadro, se invece scegli una in teak avrà un costo tra i 60€ i 120€. È importante scegliere il materiale in base all’uso che vuoi farne e alle sue caratteristiche principali, così da permettere una buona resa nel tempo.
Articolo Precedente
Cosa regalare al partner per l’anniversario
Redazione