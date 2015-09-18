Home Salute DIETA VEGETARIANA PER SVEZZAMENTO BEBE': OK VERONESI

DIETA VEGETARIANA PER SVEZZAMENTO BEBE': OK VERONESI

di Redazione 18/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tante persone, ogni giorno, decidono di dire "basta" alla carne, insomma diventano vegetariane. Una scelta che allunga la vita, almeno a detta di di molti medici e nutrizionisti come il noto oncologo italiano Umberto Veronesi Recentemente è venuto alla ribalta il caso dei genitori che avevano deciso di svezzare il figlioletto con un regime alimentare vegetariano. Il bimbo, però, accusò un malore correlato alla carenza di vitamina B12 e venne ricoverato. Umberto Veronesi non ha voluto rilasciare commenti in merito ma, comunque, è convinto che anche optare per la dieta vegetariana anche nel momento dello svezzamento sia la scelta migliore. Vari nutrizionisti hanno asserito che non solo la carne contiene la vitamina B12, quindi seguire un regime alimentare vegetariano è un vero rimedio per aumentare il benessere psicofisico. Sono tanti i medici e i nutrizionisti convinti che la dieta vegetariana e vegana siano ottime per ciascun momento della vita; quindi anche per l'infanzia e la gravidanza. Veronesi, grande sostenitore della dieta vegetariana, non ha dubbi: la scelta vegetariana nel momento dello svezzamento dei neonati è una scelta vincente: "Abituare un bambino ad adottare una dieta vegetariana sin dallo svezzamento significa dargli un vantaggio indiscutibile in termini di salute, perché lo si dota di una difesa forte e duratura contro molte malattie dell’età adulta. E’ principalmente nell’infanzia che si acquisiscono gli stili di vita che ci accompagneranno per tutta la vita. E’ dimostrato che i vegetariani sono dal 20 all’80% più protetti dalle malattie cardiovascolari, il 40% più protetti dal cancro e dal 20 al 60% più protetti dall’alta pressione arteriosa. Inoltre, alcuni studi hanno osservato che i bambini vegetariani si ammalano meno già all’asilo, perché hanno difese immunitarie migliori rispetto agli onnivori, che seguono invece una dieta che favorisce una risposta infiammatoria più forte". Insomma, Umberto Veronesi ritiene che la dieta vegetariana sia la migliore scelta non solo per gli adulti, ma anche per i piccoli... e poi permette di far capire ai bimbi principi etici importanti, come il dovere di non uccidere altri esseri viventi. Che ne pensate? Condividete il pensiero di Veronesi?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp