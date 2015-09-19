Home Gossip Lele Mora, Stilettata a Fabrizio Corona: "Deve Curarsi dalla Malattia dei Soldi"

Lele Mora, Stilettata a Fabrizio Corona: "Deve Curarsi dalla Malattia dei Soldi"

di Redazione 19/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Lele Mora ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e, nel corso di un'intervista a "Stanza Selvaggia", trasmissione condotta da Selvaggia Lucarelli, ha rivelato dettagli interessanti sulla vita di molti personaggi dello spettacolo, compreso il suo pupillo Fabrizio Corona "Non credo che sia un uomo nuovo. Ieri mi hanno chiamato e me lo hanno detto. Io non posso frequentare pregiudicati ma provo a telefonargli ogni tanto, chiamo ad Arcore e mi risponde sempre un cameriere che mi dice 'Un attimo' e poi 'Il presidente non c'è'. No, assolutamente no. Anzi, Fabrizio deve curarsi dalla malattia dei soldi. Se il magistrato di sorveglianza o chi per esso, gli ha dato la possibilità di farle vuol dire che ha bisogno di soldi o questo serve anche alla rieducazione. Quando l'ho conosciuto, faceva il maestro. È un pennivendolo, è il più grande pennivendolo della storia del gossip. Gli ho fatto fare la televisione... e lui non mi ha mandato né una riga, né un saluto. Mi chiese scusa e io: Ti perdono come uomo, ma non come amico e come comportamento'. Mi ha usato. L'ho incontrato una sera al ristorante e l'ho insultato", ha confessato Lele Mora. Lele ha poi ribadito di aver chiuso con Fabrizio: "Nel 2009 gli ho scritto una lettera un po' duretta e gli ho detto che non volevo più vederlo né sentirlo e da allora non lo vedo e non lo sento. Negli scorsi mesi si era parlato della volontà dell'ex re dei paparazzi di rivolgersi ad un chirurgo estetico nella speranza di riprendere l'aspetto fisico di una volta che la permanenza in carcere gli ha tolto". Mora ha parlato anche di reality show come l'Isola dei Famosi è i meccanismi perversi che ci sono dietro: "Ho creato tante cose a tavolino. Anche le vittorie dell'Isola dei famosi. Io facevo partecipare i miei artisti, come Walter Nudo, e poi compravo i centralini per farli vincere. Magari investivo 500.000 euro ma poi se Walter vinceva, io con gli sponsor chiudevo contratti da un milione di euro. Era un investimento". Chissà se Lele Mora ha detto la verità o si tratta di frasi architettate per fare audience e permettere ai 'pennaioli' (come direbbe lui) del gossip di scrivere notizie di grosso impatto mediatico? Pensate che Mora ha attaccato, durante l'intervista rilasciata alla Lucarelli, anche Alfonso Signorini, direttore della rivista 'Chi', sostenendo che non sarebbe stato nessuno senza il suo aiuto: "Alfonso mi deve tutto ma si è comportato da ingrato. Proprio ora, nel momento del bisogno, è scomparso, nonostante sia diventato un giornalista famoso grazie a me. Quando l'ho conosciuto, faceva l'insegnante". L'intervista a Mora termina con parole al sapore di minaccia: "Sono in possesso di una importante registrazione, che a tempo debito farò uscire e farà cadere molte teste". Corona e molti altri personaggi dello spettacolo devono iniziare a preoccuparsi?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp