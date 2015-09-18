Loading...

La prima concorrente del Grande Fratello

Redazione Avatar

di Redazione

18/09/2015

Mancano 3 giorni all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Una sorpresa ha atteso gli appassionati del Grande Fratello: i più impazienti hanno potuto conoscere il primo concorrente ufficiale della quindicesima edizione del GF, grazie all’esclusivo video lanciato da Barbara D’Urso a "Pomeriggio 5". La D’Urso aveva già presentato tre candidati a varcare la porta rossa spiegando, però, che l’ingresso nella casa più spiata d’Italia sarebbe stato da loro (e da un quarto candidato) conteso e che sarebbe stato il pubblico da casa a scegliere i primi partecipanti al reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Ecco arrivare, invece, a sorpresa, la presentazione di quella che la conduttrice ha definito “la prima concorrente ufficiale” del GF 14. Si chiama Mary Falconieri, ha 23 anni, è nata a Nardò, un paesino in provincia di Lecce ed è al secondo anno di scienze infermieristiche. Definisce quello di essere a Roma già un grande sogno, una fuga dalla vita di paese; le sue giornate sono molto impegnate e per l’amore, almeno per adesso, non c’è tempo. Si definisce single e il sesso è per lei una componente essenziale in un rapporto. Di seguito la sua scheda: Mary-Falconieri-560x560

