Diventa mamma per la prima volta a 65 anni

di Redazione 21/05/2015

Dopo quasi una vita a cercare senza riuscirci di avere figli, Haya Shahar, una cittadina israeliana, è diventata mamma per la prima volta all'età di 65 anni dando alla luce il suo primo figlio: un vero e proprio record, dato che Haya è la donna più anziana che abbia mai partorito in Israele. Come raccontano i media locali, Haya Shahar ed il marito, il 67enne Shmuel, nella loro lunga vita matrimoniale, che dura da ben 46 anni, non sono riusciti a dare alla luce in modo naturale un bambino, così hanno scelto la strada della fecondazione in vitro, con sperma donato ed hanno compiuto un viaggio all'estero. Nello stato di Israele infatti, è vietata la fecondazione artificiale per donne oltre i 54 anni di età, per via dei possibili rischi per la salute della madre e del bambino. Fortunatamente però nel caso di Haya, tutto si è risolto per il meglio: la donna lunedì scorso ha dato alla luce senza alcuna complicazione suo figlio, un bel bambino di oltre 2 chili e mezzo al Meir Medical Center di Kfar Saba. Michela Galli

