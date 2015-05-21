Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Belen Rodriguez smentisce ancora una volta la crisi con Stefano De Martino

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Belen Rodriguez via social, affida a Facebook una nuova smentita, in risposta gossip che la vorrebbe in crisi con il marito Stefano De Martino! Lo scoop lanciato dal settimanale “Chi”, con Fabio Borriello pizzicato a casa di Belen Rodriguez a Milano, mentre Emma Marrone era a Roma e Stefano De Martino a Napoli, sembra infatti aver fatto scoppiare una vera e propria bomba! Gabriele Parpiglia nel numero di “Chi” in edicola, racconta i retroscena di questo gossip in casa Rodriguez - De Martino, spiegando come Stefano De Martino, stanco di dover scoprire le “cose” dai giornali, avrebbe deciso di lasciare Belen, con la quale, nei giorni scorsi avrebbe vissuto da separati in casa. Voci del gossip, alle quali Belen Rodriguez ha voluto rispondere appunto via social con una “simpatica” linguaccia, accompagnata dalle parole: “Una linguaccia "simpatica" a tutte le persone che si riempiono la bocca d'aria parlando male. Ma è possibile che debbano inventare e ipotizzare sempre sulla mia vita?” quindi ha aggiunto “Ah già! Devono vendere le copie!.....Pazienza! Un abbraccio forte!!!”. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Diventa mamma per la prima volta a 65 anni

Articolo Successivo

Race for the cure: parola d'ordine è prevenire, cancro al seno è guaribile

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019