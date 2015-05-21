Home Gossip Belen Rodriguez smentisce ancora una volta la crisi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez smentisce ancora una volta la crisi con Stefano De Martino

di Redazione 21/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Belen Rodriguez via social, affida a Facebook una nuova smentita, in risposta gossip che la vorrebbe in crisi con il marito Stefano De Martino! Lo scoop lanciato dal settimanale “Chi”, con Fabio Borriello pizzicato a casa di Belen Rodriguez a Milano, mentre Emma Marrone era a Roma e Stefano De Martino a Napoli, sembra infatti aver fatto scoppiare una vera e propria bomba! Gabriele Parpiglia nel numero di “Chi” in edicola, racconta i retroscena di questo gossip in casa Rodriguez - De Martino, spiegando come Stefano De Martino, stanco di dover scoprire le “cose” dai giornali, avrebbe deciso di lasciare Belen, con la quale, nei giorni scorsi avrebbe vissuto da separati in casa. Voci del gossip, alle quali Belen Rodriguez ha voluto rispondere appunto via social con una “simpatica” linguaccia, accompagnata dalle parole: “Una linguaccia "simpatica" a tutte le persone che si riempiono la bocca d'aria parlando male. Ma è possibile che debbano inventare e ipotizzare sempre sulla mia vita?” quindi ha aggiunto “Ah già! Devono vendere le copie!.....Pazienza! Un abbraccio forte!!!”. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp