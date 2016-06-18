Come diventare famoso su YouTube? Jack Aiello lo sa bene, video imitazione Trump spopola

"La politica è qualcosa che mi interessa da anni".

Un 13enne americano, Jack Aiello,, come Donald Trump, Hillary Clinton e Barack Obama. A lasciare tutti a bocca aperta, però, è stato il video (durata 8 minuti) che ritrae il ragazzo mentre imita Trump che parla in una cerimonia di diploma. Il filmato è stato scelto tra quelli di altri 350 studenti ed ha incassato. Un vero record per il giovane Aiello, che frequenta la Thomas Middle School di Chicago. Jack ama molto l'arte dell'imitazione: scimmiotta personaggi da quando era molto piccolo. I genitori hanno rivelato che il 13enne ha iniziato ad imitare proprio loro stessi e poi si è spostato sul mondo della politica. Il giovane non snobba l'idea di diventare, un giorno, il presidente degli Usa. A proposito della politica Jack ha detto:Aiello è un vero talento dell'imitazione ed un grande appassionato di politica. Pare che trascorra ore ed ore a guardare filmati di vecchi dibattiti tra candidati alla presidenza Usa, dibattiti risalenti a periodi antecedenti alla sua nascita. La politica affascina Jack che, nel giro di qualche giorno, ha fatto parlare di sé tutto il mondo, complice quel video su YouTube che è diventato virale. Il 13enne si è recato recentemente coi suoi genitori nell'Iowa. L'adolescente ha anche avuto modo di incontrare tali politici e stringergli la mano. Massima soddisfazione per lui. Jack adesso è in vacanza. Le scuole sono finite ma tra qualche mese inizierà il suo primo anno di scuola superiore. Il giovane imitatore pensa alla scuola ma anche all'imitazione, la sua passione che spera, un giorno, possa diventare una professione.