Emergenza Topi a Roma: Biglietteria Chiusa ai Fori per Derattizzazione

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2016

Roma è una città incantevole ma, purtroppo, stracolma di topi. La Soprintendenza della 'città eterna' non sa più come fare

  E' veramente massiccia la presenza di ratti nell'area archeologica di Roma, tanto che la Soprintendenza della Capitale e diversi funzionari hanno dovuto disporre la chiusura di una biglietteria nei pressi dei Fori e Palatino in modo da permettere una rapida disinfestazione dell'area. pare che la situazione sia insostenibile e difficile da fronteggiare. La bonifica della zona è necessaria in quanto il numero dei topi è aumentato moltissimo negli ultimi tempi. Perché tutti questi topi? Secondo il soprintendente Francesco Prosperetti la colpa è di alcuni lavori in via D'Azeglio, dove è stato realizzato un grosso scavo:
"Ci hanno spiegato che le vibrazioni spaventano i topi che scappano dal sottosuolo. Sul Foro romano stiamo indagando. L'area dov'è posizionata quella biglietteria per molto tempo è stata priva di frequentazione umana".
Prosperetti ha rivelato un particolare scabroso riguardo all'emergenza ratti nell'area archeologica della Capitale. Un impiegato, un giorno, ha visto del sangue sulla scrivania ed ha scoperto che le gocce provenivano dal soffitto: un topo era rimasto intrappolato nell'intercapedine sul tetto. In merito a questo episodio, decisamente sgradevole, un'operatrice della biglietteria dei Fori ha affermato:
"Ce ne siamo accorti ieri mattina, a metterci in allarme è stata la puzza, che era molto forte.  Abbiamo chiamato i nostri responsabili e poi si è scoperto che la macchia era sangue di topo. Quella parte di biglietteria è stata subito sgombrata e chiusa. E' partita la disinfestazione. Anche oggi sono tornati per un altro intervento di derattizzazione".
Proprio come a New York, a Roma l'emergenza topi è da codice rosso, specialmente nel centro storico. Anticimex, una delle più famose società di derattizzazione, ha reso noto che, negli ultimi tempi, le richieste di derattizzazione, nella Capitale, sono aumentate del 45%. Secondo recenti stime, a Roma ci sono più ratti che persone. Forse è il momento di fronteggiare tenacemente l'assalto murino.
