"Non E' un Paese per Giovani": Giovanni Veronesi Narra Esodo Ragazzi Italiani

Al via le riprese del nuovo film diretto da Giovanni Veronesi, intitolato "Non è un Paese per giovani", interpretato, tra gli altri, da Nino Frassica e Sergio Rubini

"E insieme a loro se ne va la bellezza, l'avventura, l'entusiasmo, l'amore e il futuro del nostro Paese... Forse è la prima volta che accade ma non è un caso: un film che viene tratto da una trasmissione radiofonica. Un'esperienza fatta di dirette radio tutti i giorni a Radio 2, dove chiamavo un ragazzo italiano all'estero e mi facevo raccontare la sua storia e il perché se n'era andato dall'Italia. Le risposte di questi giovani sono state a volte divertenti, ma a volte di una spietatezza insostenibile. Più di 100.000 ragazzi l'anno se ne vanno dall'Italia, in silenzio, senza far rumore. E' un lento ma inesorabile esodo che porterà alla mancanza di tasselli fondamentali, in alcune generazioni del futuro...".

Veronesi, oltre a dirigere il film, cura anche la sceneggiatura assieme ad Andrea Paolo Massara e Ilaria Macchia. A curare le musiche, invece, ci pensano i. I ciak in diverse location, ovvero L'Avana, Roma e Cayo Largo. La lavorazione didovrebbe durare circa 6 settimane. Il titolo rende già l'idea di cosa racconta il film, e cioè dei giovani italiani che sono costretti a lasciare il Belpaese per mancanza di lavoro, per assenza di, e per abbondanza di nepotismo. Veronesi, riferendosi ai ragazzi italiani, ha affermato:Stavolta, insomma, Veronesi ha voluto raccontare il dramma che vive la maggior parte dei ragazzi italiani, costretti a lasciare il loro Paese, i loro cari, i loro affetti ed inseguire i loroall'estero. "Non è un Paese per giovani" è l'ennesima prova del fatto che Giovanni Veronesi è uno dei più grandi registi italiani, capace di trattare con una sottiletemi attuali e delicati come il disagio che vivono quotidianamente i ragazzi italiani a causa della mancanza di lavoro.