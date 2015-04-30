Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Emma Marrone denuncerà Fiamma Tricolore: saluto romano su Fb

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Emma Marrone si è infuriata non poco dopo che il Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Reggio Calabria ha postato su Fb una foto che la ritrae col braccio alzato, a mo' di saluto romano. La foto, secondo il movimento di estrema destra, è stata postata per commemorare il 70esimo anniversario del "barbaro massacro ai danni di Benito Mussolini".

La replica della Marrone non si è fatta attendere, promettendo azioni legali per tutelare la sua reputazione. L'artista ha scritto su Facebook: "Vi chiedo di segnalare questa pagina... naturalmente ci saranno dei provvedimenti legali. Intanto due parole: schifo e vergogna".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Malala, ergastolo per aggressori: le spararono su autobus

Articolo Successivo

Uccide la figlia di botte: l’aveva presa in affido 3 mesi prima, per i soldi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025