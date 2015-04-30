Emma Marrone denuncerà Fiamma Tricolore: saluto romano su Fb

Emma Marrone si è infuriata non poco dopo che il Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Reggio Calabria ha postato su Fb una foto che la ritrae col braccio alzato, a mo' di saluto romano. La foto, secondo il movimento di estrema destra, è stata postata per commemorare il 70esimo anniversario del "barbaro massacro ai danni di Benito Mussolini".

La replica della Marrone non si è fatta attendere, promettendo azioni legali per tutelare la sua reputazione. L'artista ha scritto su Facebook: "Vi chiedo di segnalare questa pagina... naturalmente ci saranno dei provvedimenti legali. Intanto due parole: schifo e vergogna".