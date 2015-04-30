Malala, ergastolo per aggressori: le spararono su autobus
di Redazione
30/04/2015
Un tribunale antiterrorismo pachistano ha condannato all'ergastolo i soggetti che, nel 2012, aggredirono Malala Yousafzai, 15enne che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2012.
Il 9 ottobre 2012 Malala era a bordo di un autobus, dopo una giornata passata a scuola, quando, all'improvviso, un gruppo di talebani armati entrò nel mezzo e le sparò. La 15enne rimase gravemente ferita e guarì solamente dopo un lungo periodo di cure in ospedale.
La banda di uomini armati colpì Malala perché ritenuta "il simbolo degli infedeli e dell'oscenità". L'agguato venne rivendicato da Ihsanullah Ihsan, portavoce dei talebani pachistani. Ricordiamo che Malala gestiva un blog per la BBC.
