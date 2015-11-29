Emma Morano compie 116 anni: donna più anziana d'Italia e d'Europa

"Scoprire che chi ha accesso al cibo, ai vestiti, a una casa e alle cure mediche vive più a lungo o meglio è soggetto a livelli inferiori di mortalità, non sorprende affatto".

"I prossimi obiettivi della ricerca dovrebbero mirare a comprendere come i cambiamenti nell'ambiente e negli stili di vita abbiano condotto a un notevole aumento della durata della vita. Bisognerebbe studiare un gran numero di meccanismi biologici".

. Arrivare a 80, 90, 100 anni e, magari, vivere oltre un secolo ha i suoi pregi e difetti: si vedono tanti nipoti e pronipoti, ad esempio, ma, inevitabilmente, si deve affrontare qualche lutto. Oggi ha spento ben 116 candeline, una donna di Verbania che è la prova vivente dell'elevata qualità della vita in zona. Emma, che ha sempre vissuto a pochi metri dal, è la; nel mondo la batte solo l'americana Susannah Mushatt Jones, nata sempre nel 1899 ma 4 mesi e mezzo prima. E' stata una giornata piena di impegni quella odierna per Emma: ha dovuto ricevere molte persone, a cui non ha negato sguardi e sorrisi. E' ancora un donna energica la Morano, che ha anche mangiato un pezzo dipreparata proprio per il suo 116esimo genetliaco. Un momento importante, un momento straordinario.. L'anziana, però, ha dovuto rinunciare a una sua grande passione: i gianduiotti. Emma vive con una badante da circa un anno e mezzo. Prima ha dormito sempre sola perché non accettava che qualcuno rivoluzionasse la sua vita. Alla fine, la Morano è scesa a compromessi: una badante dorme con lei. Quando si arriva a un'età del genere, del resto, è come se si iniziasse una nuova vita. Emma, nella sua lunga esistenza,. Insomma, Emma è un libro di storia vivente che, in un certo senso, fa onore all'Italia, che si conferma tra. Persino Papa Francesco e il Capo dello Stato,, hanno fatto gli auguri ad Emma. La nonnina d'Italia e d'Europa aveva anche ricevuto la moneta rosa di Expo. Non è facile arrivare a 116 anni, anzi è quasi impossibile. A giocare un ruolo importante è la(in presenza di parenti longevi ci sono maggiori probabilità di vivere molto) ma anche lo: bisogna mangiare cibi sani, fare esercizio fisico, non fumare, non bere alcolici e dimagrire se si è in sovrappeso od obesi. Secondo recenti studi,. Perché? Beh, innanzitutto perché si è passati a stili di vita moderni. L'antropologo dell'evoluzione tedesco, Oskar Burger, ha detto:I primato di Emma Morano, insomma, verrà surclassato presto. Lo studioso californianoha spiegato:Intanto non possiamo che cogliere l'occasione per fare tanti auguri alla nonnina d'Italia e d'Europa. Auguri Emma!!!