Emma Morano compie 116 anni: donna più anziana d'Italia e d'Europa
di Redazione
29/11/2015
Vivere tanto è l'obiettivo di molte persone, ma non tutti, anzi pochissimi ci riescono. Arrivare a 80, 90, 100 anni e, magari, vivere oltre un secolo ha i suoi pregi e difetti: si vedono tanti nipoti e pronipoti, ad esempio, ma, inevitabilmente, si deve affrontare qualche lutto. Oggi ha spento ben 116 candeline Emma Morano, una donna di Verbania che è la prova vivente dell'elevata qualità della vita in zona. Emma, che ha sempre vissuto a pochi metri dal Lago Maggiore, è la donna più anziana d'Italia e d'Europa; nel mondo la batte solo l'americana Susannah Mushatt Jones, nata sempre nel 1899 ma 4 mesi e mezzo prima. E' stata una giornata piena di impegni quella odierna per Emma: ha dovuto ricevere molte persone, a cui non ha negato sguardi e sorrisi. E' ancora un donna energica la Morano, che ha anche mangiato un pezzo di torta preparata proprio per il suo 116esimo genetliaco. Un momento importante, un momento straordinario. La signora piemontese mangia ancora un po' di tutto, come carne trita nel brodo, biscotti e 3 uova crude al giorno. L'anziana, però, ha dovuto rinunciare a una sua grande passione: i gianduiotti. Emma vive con una badante da circa un anno e mezzo. Prima ha dormito sempre sola perché non accettava che qualcuno rivoluzionasse la sua vita. Alla fine, la Morano è scesa a compromessi: una badante dorme con lei. Quando si arriva a un'età del genere, del resto, è come se si iniziasse una nuova vita. Emma, nella sua lunga esistenza, ha visto ben 11 Papi e ricorda bene la Prima e Seconda Guerra Mondiale. Insomma, Emma è un libro di storia vivente che, in un certo senso, fa onore all'Italia, che si conferma tra le nazioni al mondo con più centenari. Persino Papa Francesco e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, hanno fatto gli auguri ad Emma. La nonnina d'Italia e d'Europa aveva anche ricevuto la moneta rosa di Expo. Non è facile arrivare a 116 anni, anzi è quasi impossibile. A giocare un ruolo importante è la genetica (in presenza di parenti longevi ci sono maggiori probabilità di vivere molto) ma anche lo stile di vita: bisogna mangiare cibi sani, fare esercizio fisico, non fumare, non bere alcolici e dimagrire se si è in sovrappeso od obesi. Secondo recenti studi, la longevità è aumentata negli ultimi anni nel mondo, ed probabile, dunque, che il record segnato dalla signora Emma Morano verrà battuto tra qualche anno. Perché? Beh, innanzitutto perché si è passati a stili di vita moderni. L'antropologo dell'evoluzione tedesco, Oskar Burger, ha detto:
"Scoprire che chi ha accesso al cibo, ai vestiti, a una casa e alle cure mediche vive più a lungo o meglio è soggetto a livelli inferiori di mortalità, non sorprende affatto".I primato di Emma Morano, insomma, verrà surclassato presto. Lo studioso californiano Caleb Finch ha spiegato:
"I prossimi obiettivi della ricerca dovrebbero mirare a comprendere come i cambiamenti nell'ambiente e negli stili di vita abbiano condotto a un notevole aumento della durata della vita. Bisognerebbe studiare un gran numero di meccanismi biologici".Intanto non possiamo che cogliere l'occasione per fare tanti auguri alla nonnina d'Italia e d'Europa. Auguri Emma!!!
Articolo Precedente
Parkinson: prevenzione con bracciale smart, idea italiana
Articolo Successivo
Kate Middleton pubblica foto Charlotte su Instagram: uguale a William!
Redazione