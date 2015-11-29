Kate Middleton pubblica foto Charlotte su Instagram: uguale a William!

"Il Duca e la Duchessa di Cambridge e la loro intera famiglia hanno vissuto un giorno meraviglioso domenica e sono stati lieti di condividere questa occasione speciale con le migliaia di persone venute a Sandringham. La coppia è ora molto felice di condividere queste fotografie e spera che piacciano a ciascuno come sono piaciute in famiglia".

"Il mese scorso di ventuno anni fa, mia madre ha assistito all'inaugurazione del Child Bereavement. Quindici anni dopo ho avuto l'onore di essere invitato a diventare il patron del Child Bereavement UK per continuare l'impegno di mia madre nella beneficenza, un impegno che mi è molto caro. Quello che mia madre aveva capito allora, e che io ho compreso oggi, è che il dolore è l'esperienza peggiore che ogni bambino o genitore possa sopportare".

. Nelle ultime ore è apparso sul profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace un'immagine che ritrae, la sorellina di George, mentre gioca con un peluche sulla celebre poltrona verde. George, appena nato, assomigliava molto alla duchessa di Cambridge; Charlotte, invece, è la fotocopia del padre, il principe William. Se si prende una foto di quest'ultimo che lo ritrae da bambino e si mette a confronto con una che ritrae Charlotte è semplice notare la grande somiglianza. L'immagine che ritrae la piccola sulla sedia di Kensington Palace sta facendo il giro del mondo e molti dicono che assomiglia tanto anche alla nonna Diana. Certo, la figlia di Kate e William è proprio una bella bimba: bionda, occhi azzurri e sorridente. Qualche mese fa, Kate postò, sempre su Instagram, una foto che ritraeva la piccola Charlotte assieme al fratellino; ora è il turno di una foto che raffigura solo la figlia della Middleton. Charlotte è nata a maggio mentre George nel 2013.. In occasione del battesimo della figlioletta di William e Kate erano state pubblicate diverse foto scattate dal noto fotografo italiano. Anche tali scatti fecero, in pochi istanti, il giro del mondo. Le recenti foto di Charlotte sono corredate dalla seguente nota:Charlotte non poteva non essere una bimba graziosa e raffinata, con un padre nobile come William e una madre fascinosa ed elegante come Kate Middleton. Del resto, anche il primogenito di una delle coppie più famose del pianeta è bello e aggraziato. William, un mese fa, ha detto che Charlotte, sebbene abbia solo pochi mesi, è giàmentre George è. Insomma, pare che il primogenito di Kate e William sia una vera canaglia, sempre in movimento e mai fermo; insomma, un figlio difficile da educare.. Il principe William ha parlato del temperamento del primogenito e di Charlotte durante una visita al college, che lui stesso ha frequentato l'anno scorso, per 10 mesi. William, durante la visita, ha parlato di sua madre, o meglio dell'altruismo diInsomma, William non vuole solo aiutare i suoi figli, ma anche tutti i bimbi e adulti sofferenti e indigenti. Buon sangue non mente!