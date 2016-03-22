Endometriosi malattia cronica invalidante: inclusione nei Lea

La cura dell'endometriosi è entrata a far parte dei livelli essenziali di assistenza. Lo ha annunciato con un post su Facebook il ministro della Salute Beatrice Lorenzin

Patologia che colpisce oltre 3 milioni di italiane

Beatrice Lorenzin vicina alle donne malate

"Sono molto felice di poter dire oggi che è la Giornata mondiale dedicata all'endometriosi che l'impegno che avevamo preso un anno fa con tutte le donne è stato mantenuto e che la promessa fatta è diventata realtà. Con la conclusione dell'iter di aggiornamento dei nuovi Lea, questa patologia rientrerà infatti nell'elenco delle malattie croniche invalidanti che danno diritto all'esenzione. Colgo anche questa occasione per dire a tutte le donne che ogni giorno si confrontano con questa mattina, e sono tante, in Italia si stima siano più di 3 milioni, che sono loro vicina, come ministro e come donna...".

Oltre 3 milioni di donne, in Italia, soffrono di endometriosi, patologia che causa molto, consistente nella crescita al di fuori dell'utero dell', tessuto situato all'interno dell'utero. Di solito, l'endometriosi affligge intestino, ovaie e tessuto che ricopre il bacino. Se la patologia concerne le ovaie possono formarsi cisti denominate. Le donne affette da endometriosi accusano molto dolore soprattutto in occasione del ciclo mestruale; inoltre si possono ravvisare problemi di fertilità. Il tipico sintomo della patologia è proprio il forte dolore durante i cicli mestruali. Per fortuna, esistono vari trattamenti per tenere a bada la patologia che affligge molte donne in Italia e nel mondo. Non bisogna attendere dolori lancinanti prima di andare dal medico. Le donne devono prevenire per evitare disagi e danni alla salute. Come detto, infatti, una delle più pericolose conseguenze dell'endometriosi è l'. E' stato accertato che un terzo delle donne con endometriosi hanno problemi ad avere un figlio. I ginecologi spesso consigliano alle donne affette da tale patologia di affrettarsi a restare incinte perché è probabile che la malattia, col passar del tempo, diventi più 'aggressiva'. E' stato notato, inoltre, che l'endometriosi aumenta il rischio diIn occasione della Giornata mondiale dell'endometriosi,ha scritto su