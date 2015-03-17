Loading...

Expo 2015: bando da 1 milione di € per camuffare opere incompiute

di Redazione

17/03/2015

foto-expoNuovo bando da Expo 2015 per ben 1 milione e 100mila €, più 54mila di oneri per la sicurezza, per i lavori dei padiglioni dell'esposizione universale di Milano del prossimo 1° maggio; ma come segnala “Il Fatto Quotidiano”, non si tratta di lavori di costruzione veri e propri ma di lavori di camuffamento per le opere incompiute! Si, si avete capito bene, perchè l'ultimo bando prevede riguarda infatti lavori di “allestimenti di quinte di camouflage”, per cui, si tratterà di montare scenografie e cartellonistica fini a nascondere le opere incompiute, che saranno ancora in costruzione dopo l'apertura di Expo 2015. Il bando riguarda inoltre “numerosi punti del sito Expo, la cui definizione è dipendente dal verificarsi o meno di situazioni di necessità”, tale per cui, la ditta incaricata dovrà coprire l'intera area, montando e smontando i camuffamenti, a secondo delle esigenze che si manifesteranno lungo la manifestazione. Michela Galli
