Tè: inglesi non lo sanno preparare, filtro nell'acqua per poco tempo

17/03/2015

Sembrerà strano ma gli inglesi non sanno preparare bene il tè, bevanda di cui sono i più grandi consumatori al mondo. In Inghilterra, secondo recenti dati, si bevono giornalmente la bellezza di oltre 165 milioni di tazze di tè.

Insomma, gli inglesi saranno pure grandi bevitori di tè ma non lo sanno fare. Da uno studio condotto dall'University College of London, gli inglesi tendono a lasciare il filtro nell'acqua bollente per poco tempo. Ciò incide negativamente sull'infusione e, quindi, sulla qualità della bevanda.

