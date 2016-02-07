Family Bag: Sportina Fashion contro Sprechi Alimentari

Si sprecano troppi cibi in Italia, sia in casa che al ristorante. Come evitare questo trend che ha costi elevati in termini economici ed ambientali? Ecco un rimedio utile e fashion

"L'introduzione della Family Bag nei ristoranti è un passaggio culturalmente importante. Family Bag è l'upgrade semantico del più noto Doggy Bag, e permette non solo di svecchiare il termine ma anche di affrancare il concetto dal ghetto del nostro immaginario e dal pudore di richiederlo a fine pasto. Non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e dunque richiedere una Family Bag a fine pasto connoterà un comportamento virtuoso".

"E' fondamentale che i consumatori adottino comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco delle risorse e per questa ragione bisogna riuscire a fare un passo in avanti anche nella lotta agli sprechi alimentari".

Il consorzio Conai ha ideato la Family Bag, una borsa chic per portarsi a casa i cibi non consumati nei ristoranti. Si tratta di una evoluzione della. La sportina curiosa e alla moda, frutto dell'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, è stata presentata giorni fa a Padova da Conai. Lieta della creazione della Family Bag anche, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente:Condivide la visione della Degani il presidente di Conai-Consorzio nazionale imballaggi, Roberto De Santis:La prima regione italiana dove verrà sperimentato l'uso delle Family Bag sarà il: il presidente di Unioncamere Veneto, Fernando Zilio, ha detto che all'iniziativa hanno già aderito oltre 100 ristoranti di Padova e provincia. La Family Bag sarà gradita alla maggior parte degli italiani quando verrà diffusa nelle altre regioni. Capita spesso, infatti, di recarsi al ristorante e non riuscire a consumare tutti gli alimenti. La voglia di riportarli a casa è forte, ma lae ilsono ancor più forti. D'ora in poi, invece, basterà chiedere ai camerieri la Family Bag, strumento indispensabile per evitare gli