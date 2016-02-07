Alabama, Trova Pistola Carica sul Comodino e Spara alla Sorellina (VIDEO)

Ancora morti, negli Usa, dovute alla facilità di reperimento della armi. Un bimbo di 3 anni ha visto una pistola sul comodino, l'ha presa ed ha sparato alla sorellina di 9 anni

"Il più piccolo ha trovato una pistola carica sul comodino della camera da letto ed ha sparato alla sorella, in testa. Sembra che si sia trattato di un tragico incidente".

"La lezione è che bisogna sempre assicurarsi che tali armi siano sempre messe al sicuro, fuori dalla vista e dalla portata davvero di chiunque, ma in particolare dei bambini. E' una situazione veramente tragica perché il bimbo di 3 anni non ha idea di cosa stia accadendo in questo momento. E' certamente una situazione orribile".

"Il numero delle persone che in America muore a causa delle armi da fuoco è molto superiore a quello delle vittime del terrorismo".

La tragedia è avvenuta in un quartiere periferico di Birmingham, in Alabama. La pistola sul comodino era carica. Il piccolo l'ha presa ed ha fatto fuoco, colpendo la sorella alla testa. La bimba è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. E' stata avviata un'inchiesta sul dramma. I poliziotti stanno interrogando i genitori della vittima per ricostruire la dinamica del dramma. Una cosa è certa:, anche perché in casa c'erano due bimbi piccoli. Ken Atkinson, capo della Polizia di Irondale, ha detto che il dramma è avvenuto nella casa dei nonni dei bimbi:Gli investigatori stanno interrogando idei bimbi, che erano in casa nel momento della sparatoria, per fare chiarezza sull'accaduto. Il capo della Polizia di Irondale ha aggiunto:https://youtu.be/sHkX-IGkOSM E' necessario che negli Usa vengano approvate leggi più ferree sulla detenzione delle armi perché non è possibile continuare ad assistere ad episodi analoghi a quello accaduto nelle ultime ore in. In realtà il presidentevuole una stretta sul possesso delle armi ma le lobby delle armi fanno muro per ovvi motivi economici. Fanno riflettere le recenti parole del numero uno della Casa Bianca, proferite dopo una sparatoria in Virginia:Riuscirà Obama ad avere la meglio sui politici che sostengono le